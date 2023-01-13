Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rami Kütüphanesi paylaşımı

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla, eğitim ve kültür başta olmak üzere, ülkemizi küresel düzeyde marka haline getirmek için çalışıyoruz.

Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz Rami Kütüphanemizi de işte bu yürüyüşte yeni bir halka, yeni bir safha olarak görüyoruz.