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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rami Kütüphanesi paylaşımı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Rami Kütüphanesi#Video
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Rami Kütüphanesi paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2023 10:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün açılışı gerçekleştirilecek olan Rami Kütüphanesi'yle ilgili videolu mesaj yayınladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla, eğitim ve kültür başta olmak üzere, ülkemizi küresel düzeyde marka haline getirmek için çalışıyoruz.

Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz Rami Kütüphanemizi de işte bu yürüyüşte yeni bir halka, yeni bir safha olarak görüyoruz.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Rami Kütüphanesi#Video

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