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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 'ramazan' paylaşımı

Güncelleme Tarihi:

#ERDOĞAN#RAMAZAN#MESAJ
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ramazan paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2025 22:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan-ı Şerif ayının gelişiyle kutlama mesajı paylaştı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birlik ve beraberliğin, dostluk ve dayanışmanın, huzur ve muhabbet ikliminin zirveye ulaştığı bir rahmet ayı olan Ramazan-ı Şerif’in ülkemiz, milletimiz ve İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyorum. Ramazan-ı Şerif’imiz mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

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#ERDOĞAN#RAMAZAN#MESAJ

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