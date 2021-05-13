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Haber Giriş: 13.05.2021 - 09:05 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris Millet Camisi'nde Ramazan Bayramı namazını kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram mesajında "Rabbimden hepimizi bundan sonraki bayramlara sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından, Ramazan Bayramı mesajı yayınladı. Erdoğan mesajında, "Sevgili kardeşim, Ramazan Bayramımız mübarek olsun. Sizlerin ve ailenizin bayramını en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Rabbimden hepimizi bundan sonraki bayramlara sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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