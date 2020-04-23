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AA
Haber Giriş: 23.04.2020 - 23:58,Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ramazan başlangıcı paylaşımı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ramazan başlangıcı paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazan ayının başlamasıyla dolayısıyla Twitter hesabından "Hoş geldin ya Şehr-i Ramazan." ifadesinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

Erdoğan, Kabe görselinin yer aldığı iletisinde "Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı." ifadesinin yer aldığı Bakara Suresi'nin 183. ayetini de paylaştı.

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