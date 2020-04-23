Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ramazan başlangıcı paylaşımı

Erdoğan, Kabe görselinin yer aldığı iletisinde "Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı." ifadesinin yer aldığı Bakara Suresi'nin 183. ayetini de paylaştı.