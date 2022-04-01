Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ramazan ayı mesajı

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Bu gece ilk sahuruna kalkacağımız, yarın ilk orucunu tutacağımız, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan ramazan-ı şerifinizi tebrik ediyorum. Ramazanın bereketinin tüm insanlığın üzerine olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.