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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ramazan ayı mesajı

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Ramazan#Mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğandan ramazan ayı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazan ayı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Bu gece ilk sahuruna kalkacağımız, yarın ilk orucunu tutacağımız, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan ramazan-ı şerifinizi tebrik ediyorum. Ramazanın bereketinin tüm insanlığın üzerine olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

 

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