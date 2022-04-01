Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ramazan ayı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
"Bu gece ilk sahuruna kalkacağımız, yarın ilk orucunu tutacağımız, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan ramazan-ı şerifinizi tebrik ediyorum. Ramazanın bereketinin tüm insanlığın üzerine olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Bu gece ilk sahuruna kalkacağımız, yarın ilk orucunu tutacağımız, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedî azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif’inizi tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 1, 2022
Ramazan’ın bereketinin tüm insanlığın üzerine olmasını diliyorum. 🌙 pic.twitter.com/i6EEtuW6Y9