Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Orhan Oğuz için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bir dönem Millî Eğitim Bakanlığı görevini üstlenen, kurucu rektörü olduğu Marmara Üniversitesi’nden hocam Prof. Dr. Orhan Oğuz Beyefendi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.
Yükseköğretim camiamıza ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum."
Bir dönem Millî Eğitim Bakanlığı görevini üstlenen, kurucu rektörü olduğu Marmara Üniversitesi’nden hocam Prof. Dr. Orhan Oğuz Beyefendi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 21, 2021
Yükseköğretim camiamıza ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.
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