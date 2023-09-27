Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Preveze Deniz Zaferi paylaşımı

Güncelleme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi'nin 485'inci yıl dönümü vesilesiyle bir paylaşımda bulundu.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Denizlerdeki şanlı zaferlerimizden biri olan Preveze Deniz Zaferimizin 485'inci yıl dönümünde Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa ve leventlerini rahmetle yâd ediyorum. Denizlerimizde görev yapan kahraman denizcilerimizin Deniz Kuvvetleri Günü'nü tebrik ediyorum."
Denizlerdeki şanlı zaferlerimizden biri olan Preveze Deniz Zaferimizin 485'inci yıl dönümünde Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa ve leventlerini rahmetle yâd ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 27, 2023
Denizlerimizde görev yapan kahraman denizcilerimizin Deniz Kuvvetleri Günü'nü tebrik ediyorum. 🇹🇷 pic.twitter.com/Rj4RXsV3od