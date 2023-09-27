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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Preveze Deniz Zaferi paylaşımı

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Preveze Deniz Zaferi#Deniz Kuvvetleri Günü
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Preveze Deniz Zaferi paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2023 18:22

Preveze Deniz Zaferi'ne ilişkin paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Denizlerdeki şanlı zaferlerimizden biri olan Preveze Deniz Zaferimizin 485'inci yıl dönümünde Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa ve leventlerini rahmetle yâd ediyorum" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi'nin 485'inci yıl dönümü vesilesiyle bir paylaşımda bulundu.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Denizlerdeki şanlı zaferlerimizden biri olan Preveze Deniz Zaferimizin 485'inci yıl dönümünde Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa ve leventlerini rahmetle yâd ediyorum. Denizlerimizde görev yapan kahraman denizcilerimizin Deniz Kuvvetleri Günü'nü tebrik ediyorum."

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Preveze Deniz Zaferi#Deniz Kuvvetleri Günü

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