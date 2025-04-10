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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Polis Haftası' mesajı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Polis Haftası#Türk Polis Teşkilatı
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Polis Haftası mesajı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2025 13:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 180’inci yıl dönümünü canıgönülden tebrik ediyor; Polis Haftası’nın Emniyet Teşkilatımız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180'inci yıl dönümü nedeniyle mesaj paylaştı. Erdoğan, "Türk Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 180’inci yıl dönümünü canıgönülden tebrik ediyor; Polis Haftası’nın Emniyet Teşkilatımız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Ülkemizin emniyeti, milletimizin geleceği için tereddüt etmeden canını feda eden tüm şehit polislerimizi, askerlerimizi, jandarmalarımızı, güvenlik korucularımızı rahmetle yad ediyorum.

Hayatta olan gazilerimize hayırlı ve bereketli ömürler diliyor, her birine şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Her bir polis kardeşime görevlerinizde Rabb’imden üstün başarılar niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Polis Haftası#Türk Polis Teşkilatı

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