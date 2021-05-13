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AA
Haber Giriş: 13.05.2021 - 15:31 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe telefon görüşmesi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe telefon görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile görüştü. Erdoğan, Filistinlilere saldıran İsrail'e gereken dersin verilmesi için uluslararası alandaki girişimlerinde Kırgızistan'ı yanlarında görmek istediklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile de telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Erdoğan ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.

İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, Erdoğan, Mescid-i Aksa, Gazze ve Filistinlilere saldıran İsrail'e gereken dersin verilmesi amacıyla uluslararası alandaki girişimlerinde Kırgızistan'ı da yanlarında görmek istediklerini ifade etti.

CUMHURBAŞKANI EŞREF GANİ İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.

Erdoğan, İsrail’in Filistin’e yönelik vahşi saldırıları karşısında tüm platformlarda sürdürdükleri çalışmalarda Afganistan'la birlikte hareket etmenin önemini vurguladı.

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