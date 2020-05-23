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AA
Haber Giriş: 23.05.2020 - 18:19,Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe önemli görüşmeler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe önemli görüşmeler
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Ürdün Kralı II. Abdullah ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, iki liderin karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmede, Türkiye-Özbekistan ilişkileri, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

ÜRDÜN KRALI II. ABDULLAH İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, iki liderin karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmede, Türkiye-Ürdün ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları ele alındı.

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