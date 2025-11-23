Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika'nın ev sahipliğinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında temaslarına devam ediyor.

FRANSA CUMHURBAŞKANI MACRON

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kapsamda Zirve'nin düzenlendiği Johannesburg Expo Center'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik karşılıklı adımların önemli olduğunu vurguladı.



Gazze'de sağlanan ateşkesin korunmasının ve insani yardımların bölgeye ulaştırılmasının önemine işaret eden Erdoğan, kalıcı barışın formülünün iki devletli çözümden geçtiğini, Türkiye'nin bunu sağlamak için gayret gösterdiğini belirtti.

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için diplomasinin tüm imkanlarından faydalanılması gerektiğini kaydeden Erdoğan, Türkiye'nin, savaşan tarafların barış odaklı müzakere zemininde buluşması için gayretlerini sürdüreceğini ifade etti.

İTALYA BAŞBAKANI MELONİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya Başbakanı Meloni ile bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye ile İtalya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile İtalya arasındaki savunma sanayii başta olmak üzere her alanda işbirliğini ilerletmek için atılan adımların süreceğini, ilişkilerin derinleştirilmesinin iki ülkeye de kazandırmaya devam edeceğini ifade etti.



Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasında adil ve kalıcı barışın tesisi için Türkiye'nin elinden geleni yaptığını, İstanbul müzakerelerinin canlandırılmasının da barış için kapı aralayabileceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile İtalya'nın Libya hükümetiyle işbirliği sürecinin ilerletilmesinin önemli olduğunu belirtti.



İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Meloni, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.

İki lider, NATO çerçevesinde İtalya ile Türkiye arasındaki işbirliğinin önemini vurguladı. Liderler görüşmelerinde, özellikle Ukrayna'daki savaş ve Orta Doğu'daki durum olmak üzere devam eden uluslararası krizler üzerine kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Ayrıca liderler, stratejik sektörlerde de güçlü bir ekonomik büyümenin sürdüğü son derece olumlu çerçevede, iki ülke ilişkilerini daha da güçlendirme temennisini paylaştı.

DSÖ BAŞKANI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Güney Afrika’nın Johannesburg kentindeki ikili temasları kapsamında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus’u kabul etti.

SİNGAPUR BAŞBAKANI WONG

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentindeki ikili temasları kapsamında, Singapur Başbakanı Lawrence Wong ile görüştü.

