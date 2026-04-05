Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paskalya Yortusu mesajı

Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2026 12:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paskalya Yortusu nedeniyle tebrik mesajı yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında "Hristiyan vatandaşlarımız başta olmak üzere, tüm Hristiyan aleminin Paskalya Yortularını bir kez daha kutluyor, bölgemizde ve dünyada barışa, istikrara ve huzura vesile olmasını diliyorum.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Paskalya Yortusu mesajında ayrıca "Toplumsal huzurumuzun teminatı olarak gördüğümüz bu barış iklimini, bilhassa bölgemizin içinden geçtiği sancılı ve sıkıntılı dönemde güçlendirmekle kararlıyız." ifadelerine yer verdi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Paskalya mesajı:

“Hristiyan vatandaşlarımızın ve Hristiyan dünyasının Paskalya Yortusunu tebrik ediyorum. Ayrımcılık, kültürel ırkçılık ve tahammülsüzlüğün giderek tırmandığı günümüzde, hangi inanca mensup olursa olsun tüm vatandaşlarımızın sergiledikleri birlik, beraberlik ve dayanışma, tüm dünyada örnek olmaya devam ediyor. Toplumsal huzurumuzun teminatı olarak gördüğümüz bu barış iklimini, bilhassa bölgemizin içinden geçtiği sancılı ve sıkıntılı dönemde güçlendirmekle kararlıyız. Bu düşüncelerle aynı gök kubbenin altında yüzyıllardır bir arada yaşadığımız ve inşallah ebediyen bir ve beraber yaşayacağımız Hristiyan vatandaşlarımız başta olmak üzere, tüm Hristiyan aleminin Paskalya Yortularını bir kez daha kutluyor, bölgemizde ve dünyada barışa, istikrara ve huzura vesile olmasını diliyorum.”

Gözden KaçmasınMeteoroloji tarih verip uyardı: Hafta içi yağmur geliyor, 8 ile ise kar yağacakMeteoroloji tarih verip uyardı: Hafta içi yağmur geliyor, 8 ile ise kar yağacakHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınABDnin film senaryolarını aratmayan kurtarma operasyonu hikayesiABD'nin film senaryolarını aratmayan kurtarma operasyonu hikayesiHaberi görüntüle
