MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCumhurbaşkanı Erdoğan'dan parktaki vatandaşlara sürpriz ziyaret
GeriGündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan parktaki vatandaşlara sürpriz ziyaret
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL (DHA) - AA
Haber Giriş: 27.06.2020 - 18:58,Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan parktaki vatandaşlara sürpriz ziyaret

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan parktaki vatandaşlara sürpriz ziyaret
Abone Olgoogle-news

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Kulesi'ndeki incelemelerinin ardından Küçük Çamlıca Korusu'nda vatandaşlarla sohbet etti.

4
  • Cumhurbaşkanı Erdoğandan parktaki vatandaşlara sürpriz ziyaret
  • Cumhurbaşkanı Erdoğandan parktaki vatandaşlara sürpriz ziyaret
  • Cumhurbaşkanı Erdoğandan parktaki vatandaşlara sürpriz ziyaret
  • Cumhurbaşkanı Erdoğandan parktaki vatandaşlara sürpriz ziyaret
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Çamlıca Kulesi'ndeki incelemelerin ardından kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşların davetini kırmayan Erdoğan, aracından inerek Küçük Çamlıca Korusu'na geçti. Erdoğan, burada vatandaşlarla çay içerek sohbet etti.

Koruda piknik yapan aileleri de selamlayan ve çocuklara oyuncak hediye eden Erdoğan, daha sonra Kısıklı'daki konutuna geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yapımı devam eden Çamlıca Kulesini inceledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan yapımı devam eden Çamlıca Kulesi'ni inceledi

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle