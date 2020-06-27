İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL (DHA) - AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan parktaki vatandaşlara sürpriz ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Kulesi'ndeki incelemelerinin ardından Küçük Çamlıca Korusu'nda vatandaşlarla sohbet etti.
Çamlıca Kulesi'ndeki incelemelerin ardından kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşların davetini kırmayan Erdoğan, aracından inerek Küçük Çamlıca Korusu'na geçti. Erdoğan, burada vatandaşlarla çay içerek sohbet etti.
Koruda piknik yapan aileleri de selamlayan ve çocuklara oyuncak hediye eden Erdoğan, daha sonra Kısıklı'daki konutuna geçti.
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