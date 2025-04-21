×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa Francis için başsağlığı mesajı

Güncelleme Tarihi:

#Recep Tayyip Erdoğan#Papa#Papa Francis
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Papa Francis için başsağlığı mesajı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2025 14:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'in ölümü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Katolik dünyasının ruhani lideri, Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva’nın vefatını üzüntüyle öğrendim.

Saygıdeğer bir devlet adamı olan Papa Fransuva, aynı zamanda farklı inanç grupları arasında diyaloğa önem veren, özellikle Filistin meselesi ve Gazze’deki soykırım başta olmak üzere insani trajediler karşısında inisiyatif alan bir ruhani liderdi.

Müteveffanın ailesine, Vatikan Devleti’ne ve Katolik dünyasına şahsım ve milletim adına taziyelerimi iletiyor, başsağlığı diliyorum.

Gözden KaçmasınKatoliklerin ruhani lideri Papa Francis hayatını kaybettiKatoliklerin ruhani lideri Papa Francis hayatını kaybettiHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınYeni papa nasıl seçilecek Herkesin gözü bu bacada olacakYeni papa nasıl seçilecek? Herkesin gözü bu bacada olacakHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Recep Tayyip Erdoğan#Papa#Papa Francis

BAKMADAN GEÇME!