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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari'ye tebrik telefonu

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Asıf Ali Zerdari#Pakistan
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdariye tebrik telefonu
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2024 17:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zerdari'yi Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

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Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke ilişkilerinin her alanda gelişmesini beklediğini söyleyerek yeni dönemin Pakistan için hayırlara vesile olması temennisini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, genel seçim sürecinde Pakistan’da gerçekleşen terör saldırılarını kınadı; Türkiye’nin terörle mücadelede Pakistan’ın yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Asıf Ali Zerdari#Pakistan

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