Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’in ‘Gazze pazarlığı’ iddialarına sert yanıt: Sağır duymaz uydurur

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle...

Görüşmelerin ilk gününde, 23 Eylül Salı günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na hitap edeceğim. Konuşmamda Gazze’deki insani felaket ve mezalimi özellikle gündeme getireceğim. Ayrıca Türkiye’nin bölgesinde istikrarı sağlamaya dönük gayretlerinin yanı sıra uluslararası barışın korunmasına yaptığı katkılara değineceğim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki kardeşlerimizin hak ve hukuku yine gündemimizde olacak. 80. Genel Kurulu'nu diğerlerinden farklı kılan özelliği, birçok ülkenin Filistin Devleti’ni tanıyacak olmasıdır. Biz, bu tanıma kararlarının iki devletli çözümün hayata geçirilmesine ivme kazandırmasını temenni ediyoruz.

"SURİYE'NİN ORADA BULUNMASI SEVİNDİRİCİ"

14 yıllık kanlı ve karanlık bir dönemin ardından 8 Aralık Devrimi’yle özgürlüğüne kavuşan komşumuz Suriye’nin yeni yönetiminin de orada bulunması bizim için son derece sevindirici bir gelişmedir. İnanıyorum ki bu Genel Kurul, çok büyük acılar çeken, hürriyetleri uğruna gerçekten çok ağır bedeller ödeyen Suriyeli kardeşlerimizin kalıcı huzura kavuşmalarına katkı yapar.

Ziyaretimiz sırasında çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Guterres’le görüşmeler gerçekleştirmeyi planlıyorum.

Amerikan Başkanı Sayın Trump’ın katılımıyla tertiplenecek Gazze konulu bölgesel toplantıda, kardeş ülkelerin liderleriyle beraber Gazze’deki kanı durdurmak için atılabilecek ortak adımları değerlendireceğiz. New York’ta bulunduğum süre zarfında ayrıca Türk, Amerikan ve soydaş toplumu ile Türk ve Amerikan iş çevreleriyle bir araya geleceğim.

25 Eylül'de ise Trump ile bir görüşme gerçekleştireceğiz. Sayın Trump'ın küresel barış vizyonu ve çabalarına desteğimizi ifade etmiştik. Adil bir barışın kaybedeninin olmayacağına inanıyoruz. Coğrafyamızda kan ve gözyaşının dinmesini arzu ediyoruz. Ne yapıyorsak sadece bunun için yapıyoruz. Ziyaretimiz ve görüşmelerin ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

SORU CEVAP

"DÜNYA FİLİSTİN'İN YANINDA YER ALMADI"

2 gün önce Mahmud Abbas ziyaretçimiz olmuştu. Filistin bugüne kadar bölgede her zaman ciddi sıkıntıları yaşadı yaşamaya devam ediyor. Bizler her zaman yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Dünya Filistin'in yanında yer almadı. Son dönemde BM'de 140 Filistin'i tanıyan ülke var. Bu sevindirici. BM'de 3-5 Filistin'i tanıyan ülke olacağını göreceğiz.

SURİYE İLE İLİŞKİLER

Uzun süre geçti, Suriye'nin kendi benliğine kavuşması komşumuz olarak bizi de huzurlu kılmıştır. Bazı arkadaşlarımızın Suriye'ye sürekli gidiş gelişi oradaki dayanışmamızı artırmamızı, Suriye'de yeni bir sürecin başlamasına vesile olmuştur. Yakın zaman içinde Sayın Şara ve Dışişleri Bakanını Ankara'da ağırlayacağız. Suriye'yi yalnız bırakmayacağız, güçlenmesi için elimizden gelen her imkanı kullanacağız.

ÖZGÜR ÖZEL'İN İDDİALARI

Yanımızda mıydı? Sağıra hakaret etmek istemem ama sağır duymaz uydurur. Bu adam durmadan uyduruyor. Parti Sözcümüz gereken cevabı verdi. Biz de en yakın zamanda cevabımızı vereceğim. Bu işlerden anlamaz. Biz Sayın Trump ile herhangi bir alışveriş yapacak olursak oğluyla yapmama gerek yok bizzat kendiyle yaparım.