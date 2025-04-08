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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’in ‘cunta’ ifadesine tepki: Onların seviyesine düşmemeliyiz

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#AK Parti#Özgür Özel
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2025 10:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına tepki göstererek, ‘Biz iktidar partisiyiz. Vakur şekilde olayı değerlendirmek onların seviyesine düşmeden cevap vermek yakışır.’ dedi.

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CNN TÜRK Muhabiri Arda Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin detayları açıkladı.

CNN TÜRK Muhabiri Arda Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından şu bilgileri paylaştı:

Özgür Özel’in cunta çıkışı AK Parti MYK’sında da gündemdeydi. Erdoğan Özgür Özel’in açıklamalarına yönelik değerlendirmelerde bulundu. ‘Biz iktidar partisiyiz. Vakur şekilde olayı değerlendirmek onların seviyesine düşmeden cevap vermek yakışır.’ ifadesini kullandı.

Birkaç hususta Erdoğan’ın dikkat çektiği noktalar vardı. DEM’lilerin sokağa çıkmamasının olumlu olduğunu duyurdu. Saraçhane’deki protestoları işaret etti. Protestolara destek verilmemesinin değerli olduğunu da belirtti.

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Terörsüz Türkiye konu başlığında da bazı talimatları oldu AK Parti kurmaylarına. Özenli dil konusunda uyardı kurmaylarını. Cumhurbaşkanı Erdoğan her MYK toplantısında yaptığı uyarıyı tekrarladı.

Özgür Özel’in cunta sözünü kullanması sonrası AK Parti'de hukuki karşılığının verilmesi için de çalışılıyor.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#AK Parti#Özgür Özel

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