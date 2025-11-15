Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e tepki: Her gün bir yalanı ortaya çıkıyor

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Sevgili Adıyamanlılar saygıdeğer hanımefendiler beyefendiler geleceğimizin teminatı kıymetli gençler değerli kardeşlerim sizlere kalbi duygularımla sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Bizleri takip eden vatandaşlarımıza da sevgilerimi yolluyorum. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

"MİLLETE HİZMET ETMEKTEN BAŞKA GAYEMİZ YOK"

Sizin bir kardeşiniz yoldaşınız olmaktan her zaman şeref duydum. Size mahcup olmadık. Bizim millete, ülkeye ve Adıyaman'a hizmet etmekten başka bir gayemiz yok. Bizim insanımızın derdine çare bulmaktan başka hiçbir amacımız yok. Biz yaraları sarmanın derdindeyiz, taş üstüne taş koymanın ülkeye eser kazandırmanın peşindeyiz. Sizlerde çok iyi görüyorsunuz. Millete hizmetten başka gayemiz yok.

Haberin Devamı

11 ilde yapımını tamamladığımız 350 bininci yuvamızın anahtarlarını teslim etmenin gururunu yaşıyoruz. İki yılda sadece Adıyaman'da 38 bin 157 konut ve iş yerini kardeşlerimize teslim ettik. Türkiye'nin en büyük ikinci şantiye alanını Adıyaman'ımızda kurduk.

"MEYDANLARDA ATIP TUTANLAR ŞİMDİ YOK"

Adıyaman gerçekten çok büyük acı yaşadı, yıkım yaşadı... Adıyaman ile birlikte 11 ilimiz zarar gördü. Millet ve devlet olarak gerçekten zor bir imtihandan geçtik. Devasa bir yükün altından omuz omuza vererek başarıyla kalktık.

Ama bu süreçte herkes iyi bir sınav veremedi millet burada can derdinde iken siyasi rant hesabı yapan vicdansızlar çıktı. Devletimiz tüm imkânlarını seferber etmişken yüreği yaralı depremzedelerimizi devletimize karşı kışkırtanlar oldu. Oy tercihlerinden dolayı depremzedelerimizin kapı dışarı atıldı. Aşağılandığı horlandığı sahnelere şahitlik ettik. Seçimlerden önce bol bol fotoğraf çektirip bir daha yolları buralara hiç düşmeyen deprem turistlerini gördük.

Bedava ev sözü verip daha sonra kulaklarının üzerine yatan yalancılarla karşılaştık. Lafa gelince mangalda kül bırakmayanları sosyal medyada hükümet düşmanlığı yapanları meydanlarda bol keseden atıp tutanları şimdi ne gören var ne duyan? Sandıklar kapandı seçim bitti. Onlarında deprem bölgesi ile işi bitti.

Haberin Devamı

"ANKA KUŞU MİSALİ KÜLLERİMİZDEN YENİDEN DOĞDUK"

Biz ise deprem bölgesini ve depremzedelerimizi hiç yalnız bırakmadık. Buradaki çalışmalardan elimizi bir an olsun çekmedik. Sizlerin talep ve beklentilerine hiç bir zaman kulaklarımızı tıkamadık. Sadece enkazları kaldırmadık Anka kuşu misali milletçe küllerimizden yeniden doğduk Adıyaman da doğduğumuz gibi...

YALAN MAKİNESİ Mİ? ANA MUHALEFETİN GENEL BAŞKANI MI?

Biz eserlerimizler, hizmetlerimizle konuşuyoruz. Şunu lütfen unutmayın bizim boş işlerle kaybedecek bir saniyemiz yok. Millete hiçbir hayrı dokunmayan sahte ve sanal gündemler bizim umurumuzda değil.

ana muhalefetin başındaki kişi, günlerdir hem çirkin ifadelerle bizleri, yargı mensuplarımızı ve yolsuzluk iddialarının üzerine giden herkesi hedef alıyor. Muhalif kimliği ile öne çıkan gazeteciler sırf hoşlarına giden cümle kurmadılar diye milletin kesesinden besledikleri trol ordularına linç ettiriyor. Son seçimde beraber kapı kapı gezdikleri kazanırsak 'Türkiye’yi uyum içinde yöneteceğiz' dedikleri eski ittifak ortakları bile bunların öfkesinden kurtulamıyor.

Haberin Devamı

Öyle bir tutum sergiliyorlar ki, aykırı tek bir söze, fikre veya görüşe tahammülleri yok. Sözlerine baktığınızda ne nezaket, ne derinlik, ne de tutarlılık var; hallerine baktığınızda ise ne olgunluk, ne de oturdukları koltuğun hakkını veren bir duruş gözleniyor. Her gün bir yalanı ortaya çıkıyor, her gün çark ediyor, sürekli geri vitese takıyor. Yalan makinesi mi? ana muhalefetin genel başkanı mı? ayırabilene helal olsun.

Bunu söyleyince hemen rahatsız oluyorlar. Bir partinin genel başkanına sokak ağızı ile siyaset yapar mı? sizler de bu rezil üsluba maruz kalıyorsunuz. Çıkıyor her gün birilerini tehdit ediyor, yargıyı siyasallaştırmanın hukuki davaları güncel siyasete meze etmenin kime ne faydası olacak?

Haberin Devamı

'SÜREKLİ YARGI MENSUPLARINA HAKARET EDİYOR'

Suç örgütleri yakayı ele verdiğinden bu yana, bu kişi sürekli olarak yargı mensuplarına hakaret ediyor, sabah akşam tehditler savuruyor. Allah aşkına, yargıyı siyasallaştırmanın, hukuki davaları güncel siyasete meze etmenin ve milletin kaynaklarından zenginleşmenin, halkımıza ne faydası olabilir?

Şurası bir gerçektir: CHP Genel Başkanı’nın dürüstlükten ve siyasi olgunluktan uzak bu üslubu, en çok CHP’li vatandaşlarımızı rencide etmektedir. Gazi Mustafa Kemal’in partisinin düşürüldüğü bu kötü durumdan, CHP’liler bizim kadar rahatsız ve şikayetçidir. Anlaşılan onlar, bu zatın iş bilmezliğinden yılmış, bıkmış ve usanmıştır.

Haberin Devamı

Kardeşlerim, sınırlarımızın ötesinde çatışmalar ve krizler yaşanırken, milletimiz de bizden sorunlarına çözüm beklerken, biz bu kişinin söyledikleriyle, yaptıklarıyla veya söylemeye cesaret edemedikleriyle ilgilenmiyoruz. Bu şahsın, milletin kaynaklarını talan eden yapılarla olan ilişkileri veya garip ve komik hallerine dair bir derdimiz yok. Biz sadece işimize bakıyoruz.

Amacımız nettir: Milletimize verdiğimiz sözleri, ne pahasına olursa olsun yerine getirmek ve sizleri bir an önce güvenli yuvalarınıza kavuşturmaktır. Lafla değil, eserle konuşan bir anlayışın sahibiyiz.

İki yılda sadece Adıyaman'da 38 bin 157 konut ve iş yerini kardeşlerimize teslim ettik. Türkiye'nin en büyük ikinci şantiye alanını Adıyaman'ımızda kurduk. Yıl sonu deprem bölgemizin tamamında 453 bin bağımsız bölümü teslim etmeyi hedefliyoruz.

'KONUT PROJEMİZE MİLLETİMİZ BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ'

Geçtiğimiz günlerde ilan ettiğimiz 500 bin sosyal konut projemize milletimiz büyük ilgi gösterdi. Bu kapsamda Adıyaman’ımıza da 5 bin sosyal konut yapacağız.

Başvurular bittikten sonra temelleri atılacak ve evlerimizi hızla teslim edeceğiz. İnşallah en kısa sürede diğer vatandaşlarımıza da yeni evlerinin anahtarlarını teslim edeceğimizi buradan tekrar ilan ediyorum.

Bütün bu eserlerin, yatırımların ve projelerin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen her bir bakanlığımızı kutluyorum. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığımıza, TOKİ Başkanlığımıza, AFAD’ımıza, hayırseverlerimize ve işçisinden mühendisine kadar tüm emek veren kardeşlerime teşekkür ediyorum.

Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, Allah’a emanet ediyorum."