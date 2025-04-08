Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özel'in olağanüstü kurultayda Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ithamlar ile 'cuntacı' ve benzeri hakaretamiz ifadeleri nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin liralık manevi tazminat davası açılmıştır." ifadelerini kullandı.

Aydın, konuyla ilgili ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.



MYK TOPLANTISINDAN DETAYLAR

CNN TÜRK Muhabiri Arda Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin detayları açıkladı.



ERDOĞAN'DAN TEPKİ: ONLARIN SEVİYESİNE DÜŞMEMELİYİZ

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CNN TÜRK Muhabiri Arda Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından şu bilgileri paylaştı:

Özgür Özel’in cunta çıkışı AK Parti MYK’sında da gündemdeydi. Erdoğan, Özgür Özel’in açıklamalarına yönelik değerlendirmelerde bulundu. ‘Biz iktidar partisiyiz. Vakur şekilde olayı değerlendirmek onların seviyesine düşmeden cevap vermek yakışır.’ ifadesini kullandı.

Birkaç hususta Erdoğan’ın dikkat çektiği noktalar vardı. DEM’lilerin sokağa çıkmamasının olumlu olduğunu duyurdu. Saraçhane’deki protestoları işaret etti. Protestolara destek verilmemesinin değerli olduğunu da belirtti.

Terörsüz Türkiye konu başlığında da bazı talimatları oldu AK Parti kurmaylarına. Özenli dil konusunda uyardı kurmaylarını. Cumhurbaşkanı Erdoğan her MYK toplantısında yaptığı uyarıyı tekrarladı.

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