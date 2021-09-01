Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özbekistan Bağımsızlık Günü mesajı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaştığı mesaj:

Maziden atiye uzanan kadim kardeşlik bağlarımızın olduğu dost ülke Özbekistan'ın 30. bağımsızlık yıl dönümünü tebrik ediyor, tüm Özbek halkına şahsım ve milletim adına selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum.

Maziden atiye uzanan kadim kardeşlik bağlarımızın olduğu dost ülke Özbekistan'ın 30. bağımsızlık yıl dönümünü tebrik ediyor, tüm Özbek halkına şahsım ve milletim adına selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. 🇹🇷 🇺🇿 pic.twitter.com/DPNRRiBPPw — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 1, 2021

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