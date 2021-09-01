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Haber Giriş: 01.09.2021 - 09:33 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özbekistan Bağımsızlık Günü mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özbekistan Bağımsızlık Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın 30. bağımsızlık yıl dönümünü sosyal medyadan paylaştığı mesajla kutladı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaştığı mesaj:

Maziden atiye uzanan kadim kardeşlik bağlarımızın olduğu dost ülke Özbekistan'ın 30. bağımsızlık yıl dönümünü tebrik ediyor, tüm Özbek halkına şahsım ve milletim adına selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum.

 

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