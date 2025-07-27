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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaz mevsiminin başından bu yana 3 bin 62 yangın söndürüldü

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#Recep Tayyip Erdoğan#Orman Yangını#Yangınla Mücadele
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaz mevsiminin başından bu yana 3 bin 62 yangın söndürüldü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2025 15:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurdun farkı noktalarında çıkan orman yangınlarına ilişkin sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Erdoğan, yaz mevsiminden bu yana 3 bin 62 yangının söndürüldüğünü açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Türkiye, orman yangınlarına karşı havada ve karada büyük bir mücadele yürütmektedir.

TEYAKKUZ HALİNDEYİZ

Yeşil Vatan’ımızı korumak için hâlihazırda 27 uçak, 105 helikopter, 6 bine yakın kara aracı, 25 bin kahraman orman çalışanımızla, 132 bin gönüllümüzle birlikte gece gündüz teyakkuz hâlindeyiz.

Tarım ve Orman Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız AFAD’ın koordinasyonunda çalışmalarını aralıksız şekilde, büyük bir hassasiyetle, özveriyle ve fedakârlıkla sürdürmektedir.

3 BİN 62 YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yaz mevsiminin başından bu yana ülkemizde çıkan 3 bin 62 yangını tamamen söndürdük.

Yeşil Vatan’ımızın farklı bölgelerinde devam eden ve en kısa sürede hayırlı haberler almayı dilediğimiz yangın söndürme çalışmalarında yüreğini ortaya koyan, canla başla görev yapan kahramanlarımıza Allah’tan muvaffakiyetler diliyor, emekleri için her birine ayrı ayrı şükranlarımı ifade ediyorum.

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Yangınlarla mücadelede şehit olan tüm kardeşlerime bir kez daha Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Ruhları şad olsun.

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#Recep Tayyip Erdoğan#Orman Yangını#Yangınla Mücadele

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