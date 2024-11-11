'İsrail'in amacı Gazze'ye yerleşmek' Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ambargo çağrısı: Son derece önemli

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

İsrail kadın ve çocukları katlediyor. İsrail, Gazze'nin ardından Lübnan'a da saldırıyor. Bir yandan acil ateşkes yapılmasına odaklanırken bir yandan Gazze'ye yardım yollanmasında acil çözüm bulunması şarttır.

Adım adım buraya doğru bir gidiş söz konusudur. Buna engel olmalıyız. İsrail soykırım suçu işliyor. Bir avuç Batı'lı ülke her türlü desteği verirken Müslüman ülkelerin tepki göstermekte yetersiz kalması, maalesef sahadaki durumun buraya gelmesine yol açmıştır.

"İSRAİL'İN AMACI GAZZE'YE YERLEŞMEK"

İsrail'in amacı Gazze'ye yerleşmek. Aramızdaki görüş ve tutum farklılıklarının ortak davasında bizlere ayak bağı olmasına izin veremeyiz.

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İSRAİL'E SİLAH AMBARGOSU ÇAĞRISI

İslam ülkeleri olarak İsrail'e karşı atılabilecek adımlara öncülük etmeliyiz. Her şeyden önce İsrail'e silah ambargosu konulması, ticaretin sonlandırılması son derece mühimdir. Azami sayıda ülkenin müdahil olmasını teşvik etmeliyiz. Netanyahu hükümetine Filistin topraklarını işgalini maaliyeti olduğunu hissettirecek tüm önerilere açığız.

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Türkiye olarak İsrail'e karşı ticari kısıtlamaları yürürlüğe koyduk. Somut ve gerçekçi tüm önerileri hayata geçirmeye hazırız. İki devletli bir çözüme ulaşmanın imkansızlığını hepimiz görüyoruz. Bu şartlar altında daha fazla ülkenin Filistin'i tanımasını teşvik etmeliyiz. İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği'nin tek ses olduğunu tüm dünyaya göstermesini rabbimden niyaz ediyorum.

ERDOĞAN, MUHAMMED BİN SELMAN İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirve Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Suudi Arabistan'da temaslarına başladı. Zirve öncesi aile fotoğrafı çekimine katılan Erdoğan, başkent Riyad’da ikili temaslar da gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra İsrail’in Gazze’ye yönelik gelişmeleri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suudi Arabistan temaslarının ardından Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) için Azerbaycan’a geçmesi bekleniyor.