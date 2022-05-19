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Erdoğan'dan gençlere anlamlı mesaj: Hayallerinizden asla vazgeçmeyin

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#19 Mayıs#Tören

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Münasebetiyle İstiklal Türküleri Lansmanı ve Temsilci Gençler ile Millî Sporcuların Buluşma Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim siz gençlerimize bırakacağımız en büyük miras da 2053 vizyonu olacaktır. Hayallerinizden asla vazgeçmeyin" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

* 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınızı tebrik ediyorum. Malazgirt'ten milli mücadeleye kadar bu toprakların vatanımız olması ve kalması için gözlerini kırpmadan canlarını ortaya koyan, şehitlerimizi, gazilerimizi kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum.

* 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan istiklal ateşini düşmanı 1922'de İzmir'de denize dökerek ordumuzu başarıya ulaştıran Mustafa Kemal'den erine kadar hepsini şükranla yad ediyorum.

"İMKANLARIN KITLIĞINA TESLİM OLMAYIN"

* Bizim siz gençlerimize bırakacağımız en büyük miras da 2053 vizyonu olacaktır. Hayatını medeniyet, hak ve adalet davasına adamış, bu uğurda nice mücadeleler vermiş bir büyüğünüz olarak diyorum ki:

* Hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Şartların zorluğuna aldırmayın. İmkanların kıtlığına teslim olmayın. Bunların hiçbiri sizin kalbinizde büyüttüğünüz, zihninizde şekillendirdiğiniz hedeflerinizden asla uzaklaştırmasın. Çünkü siz, genç yaşında kendi adını verdiği bir cihan devletin adımını atmış Osman Gazi'nin, siz İstanbul'u 21 yaşında fetheden Fatih'in, çünkü siz dünyanın en karmaşık döneminde ülkesini 33 yıl ayakta tutmayı başaran Abdulhamit'in, vatan topraklarının elde kalan son toprak parçalarıyla birlikte yeni bir devlet kuran Gazi Mustafa Kemal'in, çünkü siz demokrasinin ilk bayrakları Menderes'in, çünkü siz Türkiye'ye çağ atlatmaya çalışan rahmetli Özal'ın... mirasçılarısınız.

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* Benim olmadığım yerde kimse yoktur ruhuyla davasına çıkan gençlik ahlakıyla yetiştik. Bununla birlikte ülkemizde her dönemde maalesef gençlerimizi birbirine düşürerek Türkiye'yi kendi içine kapatacak senaryolar sahnelenmiştir. Kimi zaman sağ-sol, Türk-Kürt denilerek birbirine düşürülen gençlerimizin kaybı Türkiye'nin kaybı olmuştur. 15 Temmuz'da darbeciler sokağa çıktığında karşılarında bu gençleri buldular.

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* Sadece bu tablo bile gençlerimize güvenin ne kadar haklı olduğunu ispatlamaya yeterlidir. Bugün de burada; azimleriyle, dirayetleriyle pek çok alanda kendisini ispatlamış gençlerimizle birlikteyiz Türkiye'nin en büyük kapalı salonunda, bilhassa sporcu gençlerimiz kazandıkları branşlarla ülkemizin gururu haline geldiler. Tokyo'yu aşacak, Olimpiyat madalyalarıyla yolumuza devam edeceğiz.

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* Az önce bir müjde daha aldım, dünya boks şampiyonasında İstanbul'da yeni bir altın daha çıkardık. Ayşe kızımızla. Yarın akşam 4 tane finalistimiz var. Yine kadınlarda. Onların da müjdelerini bekleyeceğiz.

* Şehirlerimizi temsilen burada bulunan gençlerimizin de geldikleri yerlerden hayatın her alanında takdirle gösterilen akranlarının olduğunu biliyorum. İşte görme engelli sevgili evladımızı dinledik. Bakın nereden nereye. Ve iddialı olduğu kadar da başarılı.

"ARTIK TEKNOFEST GENÇLİĞİ YETİŞİYOR"

Görme engelli ama Metaverse'ye meydan okuyor. Evlatlarımızı harflerle sınıflandırarak onları belirli kalıplara sokmaya çalışanlara inat, gençlerimiz üretmede sınır tanımıyor. Artık TEKNOFEST gençliği yetişiyor.

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* Sizlerin her birinde hiç durmadan çalışarak, mücadele ederek, kendinizi geliştirerek, hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek potansiyeli görüyorum. Artık arka arkaya olimpiyat bekliyoruz. Ülkemizin neresine gidersem gideyim, en büyük enerji ve moral kaynağım, gençlerimizin yüzünde gördüğüm, umut, heyecan kararlılık olmaktadır.

* Şimdi Cedi evladımızla burada buluştuk. Artık Basketbol Milli Takımımız da 1 numara olacak. En sonunda beni de alıştırdılar zaten. Biz tabi skorer olarak hallediyoruz işlerini. Parti çalışmalarımızda da tüm programlarda projelerde hep önceliği gençlerimize veriyoruz.

Erdoğandan gençlere anlamlı mesaj: Hayallerinizden asla vazgeçmeyin

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* Göreve başladığımız 76 üniversite vardı, şimdi Türkiye'de 207 üniversite var. Üniversitesi olmayan ilimiz yok. Bu ne demektir; Hakkari'deki gencimizin, Ankara İstanbul Üniversitesi'ne gitmesi için anne babası onu yola koymasın, Şırnak'ta, Iğdır'da, Hakkari'de okusun. Biz oraları mahrum bırakmadık.

* Batı'da ne varsa Doğu'da da o olacak dedik. Ve biz bunu başardık. Gençlerimizin eğitim öğretim sırasında barınma talebi vardı. Yurt kapasitemizi 184 binden 756 bine çıkarttık. Burs ve kredi miktarlarını lisansta 45 liradan 850 liraya yükselttik. Gençlerimizin spor tesisi talebi vardı. En küçük yerleşim yerine kadar binlerce salon inşa ettik.

* 18 yaşındaki genç politika nasıl yapılır, ülkemize nasıl yön verir. Bizzat gelsin parlamentomuza gelsin ve yaşasın. Şu anda bu var. 399 gençlik merkezi yaptık. Gençlerimiz ne istiyorsa onu hayata geçirdi. 21 Mayıs'ta Adana'da gençlik şöleninde 10 binlerle bir araya geleceğiz. Bu şölende gençlerimizin enerjisinden ve heyecanını paylaşacağız.

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