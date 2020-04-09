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AA
Haber Giriş: 09.04.2020 - 17:23,Son Güncelleme:/

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli görüşme

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli görüşme
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı. 

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