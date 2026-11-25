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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programında yaptığı konuşmada, dün Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerine ait helikopterde şehit olan kahraman askerlere Allah'tan rahmet niyaz etti.

Şehitlerin kederli ailelerine, yakınlarına, silah arkadaşlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerine sabır dileyen, taziyelerini sunan Erdoğan, şunları söyledi:

"Malum, 12 Kasım'da Malatya Yeşilyurt'ta bir başka askeri helikopterimiz kaza kırıma uğramış, 4 askerimiz şehit düşmüştü. Sadece 12 gün arayla yaşanan bu iki elim kazanın araştırılmasına yönelik tahkikatlar başlatılmıştır. Bu inceleme ve araştırmalar en küçük bir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde tüm yönleriyle yapılacaktır. Rabb'im şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını inşallah cennet eylesin. Rabb'im kahraman ordumuzun kahraman mensuplarının ayağına taş değdirmesin, onları her türlü kazadan, beladan muhafaza buyursun."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu'nun vatan yapılmasında milletin bin türlü badireyi atlatıp hayatta kalmasında büyük emeği, fedakarlığı olan ama çoğunun ismi bilinmeyen kadın kahramanları rahmetle yad etti.

Elleri öpülesi şehit anneleri başta olmak üzere milletin bekası, birliği, dirliği, ülkenin ve devletin istiklali için canlarından can veren bütün kadınlara şükranlarını sunan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bir insanlık suçu olan kadına yönelik şiddet olaylarında hayatlarını kaybeden hanım kardeşlerimizin her birine Cenabıallah'tan rahmet diliyor, geride bıraktıklarına sabırlar temenni ediyorum. Aynı şekilde şiddete maruz kalmış tüm kadınlara geçmiş olsun diyorum. Gazze'de, Batı Şeria'da, Lübnan'da ve komşumuz İran'da siyonist rejimin insanlık dışı şiddetinin kurbanı olan tüm kadınlara, çocuklara Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yaralı kardeşlerimize acil şifalar temenni ediyorum. Bu salondaki siz kıymetli misafirlerimizin yanı sıra, ülkemizde ve dünyanın farklı köşelerinde kadına karşı şiddetle mücadeleye omuz veren herkese en içten tebriklerimi, takdirlerimi, teşekkürlerimi iletiyorum. Bu mücadeleyi, kimliklerin ötesinde bir insanlık mücadelesi olarak gören ve destekleyen herkesten Allah razı olsun."

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"ŞİDDET SADECE KADINA EL KALDIRMAK DEĞİLDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şiddetin, dünyanın neresinde olursa olsun, kime yönelik olursa olsun kötü olduğunu, lanetlenmesi gerektiğini ifade ederek, "Kadına yönelik şiddet, çok net söylüyorum, vicdansızlıktır, insafsızlıktır, insanlıktan nasibini almamışlara mahsus bir alçaklıktır." dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tabii burada şu ayrıma da dikkat çekmek durumundayım: Şiddet sadece kadına el kaldırmak, ona vurmak, cebri ve fiili müdahalede bulunmak değildir. Şiddetin görüneni olduğu gibi çok daha sinsi, çoğu zaman fark edilmeyen, sessizce hayatları karartan biçimleri de vardır. Mesela bir kadını sırf cinsiyeti nedeniyle ayrımcılığa maruz bırakmak, onu hor görmek, aşağılamak, iradesini yok saymak bir şiddet türüdür. Kadının emeğini sömürmek, alın terini değersizleştirmek, kadını bir meta olarak görmek şiddetin bir türüdür. Kadınları sosyal hayattan, ekonomik hayattan, bilhassa en temel hakları olan eğitimden yoksun bırakan her uygulama bir şiddet türüdür. Kadınlar üzerinde, siyasi görüşü, inancı, kutsal değerleri, hayat tarzı veya kılık kıyafeti sebebiyle psikolojik baskı kurmak bir şiddet türüdür. Özellikle son dönemde küresel bir dayatmaya dönüşen cinsiyetsizleştirme politikaları da mağdurları farklılık gösteren bir şiddet türüdür."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şiddetin hep fiilde değil, bazen bir kötü sözde, bazen bir tehditte, bazen de kadının hayallerinin önüne konulan engellerde kendisini gösterebildiğini dile getirdi.

"KİMDEN GELİRSE GELSİN ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜNÜ LANETLİYORUZ"

"Şiddetin şekli, formu, biçimi, kişiden kişiye değişebilir ama şiddetin kadın ruhunda ve insanlık vicdanında açtığı derin yara asla değişmez. Onun için kadına yönelik şiddetin hiçbir bahanesi, hiçbir gerekçesi olamaz." değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz 'Şiddete Sıfır Tolerans' derken meseleye işte bu zaviyeden bakıyoruz. Ayrımcılık yapmıyor, ne şekilde tezahür ederse etsin ve kimden gelirse gelsin şiddetin her türlüsünü lanetliyoruz. Bizim mücadelemiz şiddetin sadece fiziki boyutuyla sınırlı değildir. Bizim mücadelemiz, kadını değersiz gören, emeğini, alın terini yok sayan, kadınlık onurunu zedeleyen bütün anlayışlarla, bütün uygulamalarladır. Şiddetin ortaya çıkmasını engellemeye dönük bütün politikalara ne kadar önem veriyorsak, şiddeti doğuran zihniyetle, ayrımcılıkla, istismarla, eşitsizlikle mücadeleyi de kadına yönelik şiddetle mücadelemizin asli unsuru olarak görüyoruz. Kadına yönelik şiddetle uluslararası mücadele günü olan 25 Kasım'da siz kıymetli misafirlerimizin huzurunda şunu tekrar teyit etmek isterim: Siyasi hayatı boyunca daima kadınlarla yol yürümüş, en başta eşi ve kızları olmak üzere hep kadınların desteğini görmüş, her platformda kadınların haklarını cesaretle savunmuş ve bu süreçte kimi zaman haksız eleştirilere maruz kalmış bir siyasetçi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kadına karşı şiddetle mücadelenin sancaktarlığı yapmayı sürdüreceğim."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programında yaptığı konuşmada, kimi cehaletten, kimi ön yargılardan, kimi yanlış uygulamaların töre haline gelmesinden kaynaklı pek çok zorluğa göğüs geren kadınları hak, adalet ve eşitlik arayışlarında asla yalnız bırakmayacağını söyledi.

Doğru bildikleri bu yolda kadınlarla omuz omuza yürümeye, bu mücadeleyi birlikte vermeye devam edeceklerini belirten Erdoğan, bu noktada kadınların ortaya koyduğu çabaları ve özellikle şiddete karşı mücadelede dayanışma içinde hareket etmelerini çok kıymetli bulduğunu ifade etti.

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Erdoğan, halen aşılması gereken engeller olduğunu bilmekle birlikte bu yolda kat edilen mesafeden büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Hak ve özgürlükler alanında olduğu gibi kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadele meselesi de geçmiş iktidarların radarlarının dışında kalıyordu. Yıllarca kadın haklarından bahsedenlerin, kadın erkek eşitliğinden, kadına yönelik şiddetten bahsedenlerin hiçbirinin bu sorun umurunda olmadı. Daha önce bu konu ya görmezden gelinmiş ya ihmal edilmiş ya da 'kol kırılır yen içinde kalır' mantığıyla şiddet vakalarının üstü örtülmüştü. İlk kez bizim iktidarımız döneminde bu mesele ciddiyetle ele alınmaya ve istatistikler tutulmaya başlandı."

"ŞİDDET ÖNLEME VE İZLEME MERKEZLERİNİN SAYISI 88'E ÇIKTI"

Son 20 yılda hem kadın haklarında hem de şiddetle mücadelede dönüm noktası mahiyetinde politikaları hayata geçirdiklerini anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"2005'te Türk Ceza Kanunu'nda yaptığımız düzenlemelerle bu alanda son derece önemli adımlar attık. 2012'de Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu devreye aldık. Bu kanunun çıkmasıyla beraber Türkiye'de yeni bir dönem başlamış oldu. 2014'teki değişiklikle Türk Ceza Kanunu'nda cinsel suçlar için öngörülen cezaları artırdık. 2020'de ihtisas mahkemelerini hayata geçirdik. 2021 ve 2022'de Ceza Kanunumuzda yaptığımız düzenlemelerle kadını hedef alan suçlarda cezaları artırdık. Önleyici faaliyetler kapsamında toplumun farklı kesimlerine yönelik eğitim ve seminerler düzenleyerek 8,2 milyon kişiye ulaştık. Şiddete uğrayan kadınlara psikolojik, sosyal ve hukuki destek sunan şiddet önleme ve izleme merkezlerinin sayısı 88'e çıktı. Şu anda Aile Bakanlığımıza bağlı 651 sosyal hizmet kuruluşu ülkemizin dört bir yanında faaliyetlerini sürdürüyor. 81 ilimizdeki 112 adet kadın konukevi ve 451 şiddetle mücadele irtibat noktası yüksek hizmet standardıyla çalışmaya devam ediyor."

Erdoğan, Alo 183 hattı ve KADES uygulamasının günün her saati şiddet mağduru kadınlara hizmet verdiğini bildirerek ulusal eylem planlarını 2007'den bu yana kararlılıkla uyguladıklarını söyledi.

Geçen sene yürürlüğe giren ve 2026-2030 dönemini kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı'nın bir yıllık uygulama süresini geride bıraktığını kaydeden Erdoğan, ilk yılda tüm illerde hazırlanan il eylem planıyla ulusal hedefleri yerel düzeyde somut çalışmalara dönüştürdüklerini, bundan sonra da planı hayata geçirmeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

"HALEN ÇÖZMEMİZ GEREKEN MESELELER OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sadece şiddetle mücadele bağlamında değil, diğer alanlarda da her zaman kadınların yanındayız. Kadınların hak, fırsat ve imkanlardan eşit şekilde yararlanarak ekonomik ve sosyal hayata katılımını teşvik ediyoruz. Eşim Emine Erdoğan'ın öncüsü olduğu 'Haydi Kızlar Okula' gibi kampanyalarla kız çocuklarının fırsat eşitliğini hakiki manada temin ettik. Ayrıca kapasitesini 1 milyona çıkardığımız yükseköğretim yurtlarıyla 81 şehrimizin tamamında açtığımız üniversitelerle, başörtüsü yasağı gibi kaldırdığımız nice yasakla kadınların eğitime, iş hayatına, ekonomiye ve siyasete katılımında ciddi başarılar yakaladık. Elbette henüz arzu ettiğimiz seviyede değiliz. Halen çözmemiz gereken meseleler olduğunu biliyoruz. Ama bunların hiçbiri elde ettiğimiz kazanımlardan daha büyük değildir. İnşallah durmadan, dinlenmeden çalışarak hedeflerimize ulaşacağız."

"BİR ANNE EVLADININ ÜZERİNE NASIL TİTRERSE BİZ DE BU SÜRECİN ÜZERİNE AYNI HASSASİYETLE TİTRİYORUZ"

Son 40 yılda en çok anneleri, kadınları etkileyen, yüreklerini dağlayıp adeta yangın yerine çeviren terör belasını bertaraf etmeye dönük çabalarına ilişkin kısa bir parantez açmak istediğini belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhur İttifakı olarak, bundan 2 sene önce başlattığımız Terörsüz Türkiye projemizde önemli mesafeler aldık. En son geçen hafta örgütün uzun yıllardır yuvalandığı Hakurk bölgesinde 14 mağara daha boşaltıldı. Meclis'te kurulacak izleme komisyonumuz inşallah yakında çalışmalarına başlayacak. Güvenlik ve istihbarat birimlerimiz, tespit, takip ve teyit görevlerini büyük bir hassasiyetle yerine getiriyor. Bütün adımlarımızı hukuk içinde, kararlılıkla ve devlet ciddiyetiyle atıyoruz. İstismara ve provokasyona açık en ufak bir alan bırakmak istemiyoruz. Bir anne evladının üzerine nasıl titrerse biz de bu sürecin üzerine aynı hassasiyetle titriyoruz. Amacımız, huzurun, kardeşliğin, güvenliğin ve kalkınmanın güçlenmesidir. Türkiye Yüzyılı'nı önce Terörsüz Türkiye, ondan sonra da Terörsüz Bölge ile taçlandırmak istiyoruz. Biz ülkemizde annelerin gözyaşı artık dinsin, anneler, babalar, çocuklar artık gözyaşı dökmesin, fidan gibi delikanlılar hayatlarının baharında göğekin gibi toprağa düşmesin istiyoruz. Biz Türkiye, 2,3 trilyon dolarına ve on binlerce canına mal olan bu musibetten bir an önce kurtulsun istiyoruz. Ama biz halisane niyetlerle hareket ettikçe bakıyorsunuz, öte tarafta kimi muhalefet partileri çözümü ertelemeye, çözümü engellemeye çalışıyor. Sizler de nasıl mızıkçılık yaptıklarını, nasıl yan çizdiklerini görüyorsunuz. Maalesef burada Terörsüz Türkiye sürecini kendilerine perde yapıyorlar. Oysaki biz bu konuda ilk günden beri daima ilkeli ve tutarlı davrandık. Terörsüz Türkiye sürecini günlük siyasetin mevzi kazanma arayışlarının dışında tutmaya ihtimam gösterdik. Bu tavrımızda herhangi bir değişiklik yoktur ve olmayacaktır."

"SİYASET KURUMU SORUNUN DEĞİL ÇÖZÜMÜN PARÇASI OLMALI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasetin yokuş yapma yeri değil, sorunlara çözüm üretme yeri olduğunu vurguladı.

Siyaset kurumunun, sorunun değil çözümün parçası olması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, "Hiç kimsenin parti içi iktidar kavgasını sürece yüklemeye, sürecin sırtına bindirmeye, sürecin önüne geçirmeye hakkı yoktur." dedi.

Erdoğan, milletin siyaset kurumu ve siyasetçilerden beklentisinin de bu yönde olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye'nin önünde 40 yıllık sorunu kalıcı biçimde çözme noktasında tarihi bir fırsat penceresi açılmıştır. Cumhur İttifakı olarak bu fırsatın heba edilmesine, kişisel kaprislere kurban edilmesine izin vermeyiz. Bunda evelallah son derece kararlıyız. Şunu herkes çok iyi bilsin ki Türkiye'nin kaybettiği, gençlerin, kadınların kaybettiği bir ortamda hiç kimse kazanamaz. Unutmayın, süreç başarıya ulaşırsa Türkiye kazanır, hepimiz kazanırız. Biz kazananın Türkiye olacağına 86 milyon ferdiyle Türk milleti olacağına tüm kalbimizle inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye sürecinde kadınlara da önemli görevler düştüğünü vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hangi kökenden ve görüşten olursa olsun ülkemizdeki tüm kadınların, tüm hanım kardeşlerimizin süreci sahiplenmelerini, sürecin başarısı için yüreklerini ortaya koymalarını istirham ediyorum. Bu sürecin Türkiye'yi nasıl değiştireceğini, dönüştüreceğini ve nasıl daha müreffeh ve güçlü bir ülke haline getireceğini sizlerin anlatması gerekiyor. En büyük sorunu çözmüş, iç cephesi güçlenmiş, demokrasi standartları yükselmiş toplumsal bütünleşmesini sağlamış bir Türkiye'nin ne manaya geleceğini hepimizin çok iyi anlatması lazım. Açıkçası söylemek gerekirse böyle bir Türkiye'de diğer toplum kesimlerinin yanı sıra en çok faydayı kadınların göreceğine inanıyorum. Bu yolda destek olanlara katkı verenlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Daha nice güzel günleri hep birlikte yaşamak umuduyla hepinizi hürmetle selamlıyor, Cenabıallah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın, sağlıcakla."