Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon soruşturması açıklaması: Türkiye ekonomisi bu sorunun üstesinden gelecek kapasitede

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"TEKNOFEST gençliğiyle beraber farklı bir heyecan yaşadık. Şanlıurfa dillere destan misafirperverliğini bizden esirgemedi.

Urfa'ya en güzel şekilde sahip çıkmaya çalışıyoruz. Şanlıurfa'ya şükran borcumuzu yeni eserler yaparak ödemenin gayretindeyiz. Siz varsanız biz de varız. Sizler bizim yanımızda dağ gibi durdukça, biz de durmak yok hizmete devam demeyi sürdüreceğiz.

Şanlıurfa'ya gelirken yine elimiz dolu dolu geldik. Sağlıkta hayalim dediğim ve ülkemize kazandırmaktan her zaman onur duyduğum şehir hastaneleri projemizle Urfa'mızı da tanıştırıyoruz. Şu muhteşem eseri görüyorsunuz. Biz yaptık mı böyle yaparız. Şanlıurfa'ya layık olduğu eseri biz bu şekilde inşa ederiz. İşte sağlıkta bir üst lige çıkacak Şanlıurfa Şehir Hastanemizi bugün sizlerin hizmetine veriyoruz.

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Şehir hastanemiz 500 bin metrekareyi bulan kapalı alanıyla, 545'i yoğun bakım olmak üzere 2 bin yatak kapasitesiyle, 451 poliklinik odası, 6 ameliyathanesi, 3 bin 620 araçlık otoparkı ve diğer müştemilatıyla gerçekten Urfa'mızın şanına yakışır bir eser oldu. Toplam 39 milyar liralık bu muhteşem yatırımın şehrimizin sağlık hizmetleri standardını zirveye çıkaracağına inanıyorum.

Hastanemize kolay ulaşım için inşa ettiğimiz 1,7 kilometre uzunluğundaki bağlantı yolu ile 191 metre uzunluğundaki köprüyü de hizmete açıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Şehir hastanemizin Şanlıurfa'ya kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

şehir hastanesi bizim Urfa'daki en son sağlık yatırımımızdır. Şimdiye kadar Şanlıurfa'ya sağlıkta 61 milyar liralık yatırım yaptık.

Göreve geldiğimizden bu yana Şanlıurfa'da 1 trilyon 530 milyar liralık yatırım yaptık. İş yaptık iş.

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Şanlıurfa-Gaziantep ile Şanlıurfa-Mardin hızlı tren hattının projeleri tamamlandı. En kısa sürede ihalesine çıkmayı planlıyoruz. Şanlıurfa'yı diğer alanlarda da çok farklı bir noktaya taşıdık.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Güvenlik bir önem ciddi bir sorundu. Hamdolsun onu da çözdük. Terörsüz Türkiye sürecinde mesafe aldıkça şehirler kalkındı. Her telefon çaldığında artık annelerin yürekleri ağızlarına gelmiyor. İki senedir evlerde ağıtlar yükselmiyor. Terörün yerini huzurun, istikrarsızlığın yerini refahın, çatışmanın yerini barışın aldığı o günlere hep beraber kavuşacağız. Buna kimse engel olamayacak.

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Terörsüz Türkiye hedefimizle aramıza kimse giremeyecek. Coğrafyamızda huzurun, barışın, ekonomik kalkınmanın egemen olmasını kimse durduramayacak. Kararlı ve azimliyiz.

Yaptığımız her eserin karşısında durmaktan başka ne yaptılar? Eğer iktidarda 24 yıldır biz değil de bize ahlaksızca saldıranlar olsaydı bu eserler yapılır mıydı? Allah aşkına Şanlıurfa Şehir Hastanesi yapılır mıydı?

Nice yolsuzlukları, arsızlıkları yollara saçıldı. Ne yaptılar? Utanmadan her türlü ahlaksızlığı savundular. Rüşveti savundular. Baklava kutularında rüşvet alanları aklamaya çalıştılar.

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FON SORUŞTURMASI

Birinci öncelik Türkiye ekonomisine zarar gelmesin, ikinci önceliğimiz her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin. DDK, Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, diğer kurumlarla her türlü adımı atıyoruz. Fon Koordinasyon Kurulumuz süreci yönetiyor. Her türlü adımı atıyoruz. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden adalet ve hakkaniyet zemininde sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz. Vatandaşlarımız gönüllerini ferah tutsun. Türkiye ekonomisi bu sorunun üstesinden gelecek kapasitededir. Türk sermaye piyasaları yoluna çok daha güçlenerek devam edecektir. Milletimiz bize güvensin. Milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kalmayacak. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Gereken neyse yapıyoruz ve yapacağız."

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