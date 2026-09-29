Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon soruşturması açıklaması: Devlet Denetleme Kurulu görevlendirildi

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



AK Parti olarak 11 milyon 710 bine ulaşan üyemizle sadece Türkiye'nin değil dünyanın en güçlü siyasi hareketlerinden biriyiz. Allah'a ne kadar hamd etsem azdır, çalışkanlığıyla, samimiyetiyle, ülkesine ve milletine hizmet sevdasıyla dünyada eşi benzeri olmayan muazzam bir teşkilat ile yol yürüyoruz. Bir kez daha gece gündüz demeden davamızın büyümesi ve özellikle gençlerimiz için çalışan teşkilat mensuplarına teşekkür ediyorum. Yol yürümekle aşılmaz diyoruz, sizler de bu yolları dağ taş demeden bu yola devam ediyorsunuz. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımızın 182’incisinde sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Toplantımızın milletimize, demokrasimize, vatanımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Mevla muhabbetimizi daim eylesin.



“UNUTMAYIN BİR EMANET TAŞIYORUZ”



Bugün sizlerle bazı meseleleri konuşmak zorundayım. Değerli yol arkadaşlarım, bugün sizlerle bazı meseleleri açık yüreklilikle konuşmak arzusundayım. Kalbim arasına sütun çekmeden sizlerle samimi bir muhasebe yapmak, dertleşmek, hasbihal etmek istiyorum. Daha doğrusu başta şahsım olmak üzere partinin ilkelerini ve kurucu değerlerini hepimize ve hepinize tekrar hatırlatmak istiyorum. AK Partimiz ile ilgili olarak her zaman altını çizdiğim bir husus var. Biz bu hareketi bizden öncekilerden devraldık, unutmayın bir emanet taşıyoruz, zamanı geldiğinde bu emaneti bizden sonrakilere şanla ve şerefle ve huzurla teslim edeceğiz. Bu hareketin geçmişi asırlara dayanır, dünya var oldukça bu hareket var olacaktır. Biz omuzlarımızda sadece bu anın yükünü değil hem geçmişin hem bugünün hem de yarınların yükünü taşıyoruz. Her zaman söylüyorum, bu hareketin kendisiyle kaim olduğuna inanan varsa büyük bir yanılgı içindedir.

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"Ben olmasam bu hareket olmaz." diyen, böyle düşünen varsa çok büyük bir gaflet içindedir. Yaptığı hatanın sadece kendisiyle sınırlı kaldığına, sadece kendi şansını bağladığına inanan varsa aynı şekilde büyük bir yanlış içindedir. Biz bu hareketi şehrin kenar mahallelerinden onuruyla tutunmaya çalışan, helalinden kazanıp helalinden harcayan eski sistemin dişlileri arasında ezilen bu gariplerin, o yoksulların hakkını, hukukunu, namusunu savunmak, onların başlarını daima dik tutmak için kurduk. Biz burada fakir fukaranın, garip gurebanın hakkını korumak için varız. Bu amaçla siyaset yapıyoruz. Emr-i Hak vaki olana kadar bunun mücadelesini vereceğiz. AK Parti, 14 Ağustos 2001'de yoksulların, mağdurların, mazlumların, yolda kalmışların, itilmişlerin, ötelenmişlerin, unutulmuşların partisi olarak yola revan olmuştur. AK Parti'nin misyonu, çeyrek asır boyunca zerre kadar değişmemiştir. İnşallah hiçbir zaman da değişmeyecektir, hiçbir zaman da inşallah değişmeyecektir. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Millete, ümmete ve insanlığa hizmet davamızla aramıza kimse girmedi, giremez, bundan sonra da kimse giremeyecektir.

Dün ne isek bugün oyuz. Kurulurken ne isek bugün de aynısıyız. 25 sene önce gayemiz neyse bugün de aynıdır. Yarın da gayemiz aynı kalacaktır. Kardeşlerim unutmayın, biz seccadelerini gözyaşlarıyla ıslatanların, bir gönül daha kazanmak için kapı kapı dolaşanların, yağmurda, karda, yazın kavurucu sıcağında yollara düşenlerin, bu hareketin başarısı için ailesinden, çocuklarından, işinden, gücünden fedakarlık yapanların, her seçimde sandıkları bayram yerine çeviren on milyonların partisiyiz. AK Parti, bu milletin kurduğu, büyüttüğü, gözü gibi bakarak bugünlere getirdiği, en kritik zamanlarında desteğini, duasını esirgemediği, gerektiğinde canı pahasına sahip çıktığı bir siyasi harekettir. Elbette böyle büyük bir hareketin, böyle kalabalık bir hareketin içinde çok farklı kimlikler, farklı karakterler, farklı niyetlerle hareket edenler olabilir. Farklı ajanda taşıyanlar, farklı gündemi olanlar çıkabilir. 25 yılda bunun her türlü örneğini gördük, kimilerinin başı döndü, kimileri kibre düştü, kimileri şahsi davasını milletin ve ümmetin davasının önüne koydu, kimlerini şeytan aldattı, kimileri bu aziz, tertemiz hareketi kirletmek için aramıza sızdı ve sızdırıldı. Bunların her birinin hesabını sorduk ve yolumuza kararlılıkla devam ettik.



"DEVLETİN VE MİLLETİN MALINA EL UZATANLA BİZİM İŞİMİZ OLMAZ, OLAMAZ"



AK partiyi AK Parti yapan bu vasfıdır. Biz yenilenerek yürürüz, tazelenerek ilerleriz, biz her dem yeniden doğarız, biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır yolumuza güçlenerek devam ederiz. Kardeşlerim, 25 yıla dönüp baktığınızda göreceğiniz sadece budur, AK Parti adı gibi AK bir partidir, kimse bu partinin adına halel getiremez ve leke süremez. Unutmayın, adının yeni olması eskimekten başka bir şey kazandıramaz bunlara. Bu konuda hiç kimseye tolerans göstermeyiz. Bu harekete emek ve omuz vermiş kimseye haksızlık, vefasızlık etmeyiz. Fakat devletin ve milletin malına el uzatanla bizim işimiz olmaz, olamaz. Yorulan, yüksünen varsa buyursun kenara çekilip dinlensin, mücadele azmini, şevkini yitiren varsa soluklansın. Bizler hepimiz aziz milletimizin hizmetkarlarıyız, siyaseti kendimiz, kişisel ikbalimiz için değil 86 milyonun refahı, huzuru ve geleceği için yapıyoruz. Son nefesimize kadar, gücümüz yettiğince bu yolda ter dökeceğiz, milletin çizdiği rotadan sapmayacağız.

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FON SORUŞTURMASI

Aziz milletimiz müsterih olsun. Devletimiz, hükümetimiz gündemine hâkimdir. İlk günden itibaren mesele yakın takibimizdedir. Bütün kurumlarımızla gerekeni yapıyoruz. Dün Kabinemizde, bugün geniş katılımlı toplantımızda önemli kararlar aldık. Atılacak adımları netleştirdik, yol haritamızı belirledik. Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk. Ayrıca Devlet Denetleme Kurulumuzu görevlendirdik. İnşallah bu süreci süratle neticelendireceğiz. İnanıyorum ki Türkiye bu meseleden temizlenerek çıkacak. Ekonomimiz bu meseleden daha da güçlenerek çıkacak. Sermaye piyasalarımız çok daha sağlıklı bir yapıya kavuşacak. Eksikler giderilecek, sistem daha verimli, daha etkin çalışacak. Değerli kardeşlerim, AK Parti ailesi gördüğünüz gibi büyük bir ailedir. Sağda solda olumsuz birkaç örnekten yola çıkarak büyük AK Parti ailesine dil uzatmaya cüret eden hadsizler var. Hatta daha da ileri gidip en hassas olduğumuz değerlere dil uzatmaya kalkışan edepsizler var. Bunlara eyvallah etmeyeceğiz. Yanlış yapan en baştan kendisine yanlış yapmıştır. Birkaç nahoş örnek üzerinden kimse büyük AK Parti ailesini, bizim ortak değerlerimizi kötüleme çabası içine girmesin.

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"İSTANBUL'U SOYANLARA SAHİP ÇIKTILAR"

Dün de ifade ettim, biz başkalarına benzemeyiz. Baklava kutularında rüşvet alanlara sahip çıktılar. Belediyeleri arpalığa çevirenlere sahip çıktılar. Yolsuzluğu, haksızlığı, iltiması, irtikâbı, her türlü kirli pespaye ilişkisi ortaya saçılanlara bunlar sahip çıktılar. İstanbul'u soyanlara sahip çıktılar. Hırsıza, yolsuza, dolandırıcıya, şantajcıya sahip çıktılar. Bizim burada söylemeye edebimizin elvermediği türlü kepazelikleri, rezillikleri yapanlara yüzleri kızarmadan sahip çıkıyorlar. Bir de kendi kapkara sicillerine bakmadan bir de bize ahlak ve siyasi etik dersi vermeye kalkıyorlar, onlara diyorum ki hadi oradan. Siz bu milleti kendiniz gibi balık hafızalı mı sandınız. Siz önce bir aynaya bakın, arının, içinizdeki çürükleri bir ayıklayın. Şayet etrafınızda hala birileri kalırsa, sonra çıkıp bize akıl vermeye cüret edin. Değerli kardeşlerim, biz bunlara kulak asmayacağız. Her zaman olduğu gibi biz yine işimize bakacağız. Milletimizin sorunlarına, sıkıntılarına çözüm üretmeye odaklanacağız. Seçim gününe kadar işimiz millet olacak, gücümüz millet olacak. Sahada çalışacağız, vatandaşımızla iletişim halinde olacağız. Fırsatçılara, selden kütük kapmaya çalışan istismarcılara meydanı asla bırakmayacağız. Dedikodunun, söylentinin, iftiranın, bühtanın hakikati perdelemesine izin vermeyeceğiz. Fitne odaklarına karşı uyanık olacak, teyakkuz halinde olacak, birlik ve beraberliğimizin zedelenmesine müsaade etmeyeceğiz.



AK Parti'nin ilgili mekanizmaları tıkır tıkır işliyor. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Varsa bir sorun, çözer, işimize bakarız. 25 yılda biz tüm Türkiye'ye şunu gösterdik, nerede bir sorun ve sıkıntı varsa Ankara bunu mutlaka çözer. Bize olan güveni boşa çıkarmadık. İşte en son Türkiye Yüzyılı Buluşmalarımız vesilesiyle milletimizle bir kez daha kucaklaştık, hemhâl olduk. Bakanlarımızdan genel başkan yardımcılarımıza, milletvekillerimizden kurul üyelerimize, il, ilçe ve mahalle teşkilatlarımıza kadar tüm kadrolarımızla şehir şehir, ilçe ilçe sahadaydık. esnafımızla, çiftçimizle, işçimizle, gençlerimizle, kardeşlerimizle, emeklilerimizle bir araya geldik. Buluşmaların en kapsamlılarından birini İstanbul'da gerçekleştirdik. Türkiye Yüzyılı Buluşmalarımız bir kez daha göstermiştir ki AK Parti'nin en büyük gücü, toplumun bütün kesimleriyle arasında kurduğu işte bu doğrudan ve sarsılmaz bağdır. Bu bağın zayıflamaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Davamıza zarar verecek, ülkemizin dört bir yanında AK Parti'ye aşkla hizmet eden kardeşlerimizin gayretine halel getirecek, onların tertemiz duygularına leke düşürecek hiçbir teşebbüse bugüne kadar göz yummadık, bundan sonra da göz yummayız. Rabbim bizi milletimizin yolundan, Türkiye'ye hizmet yolundan ayırmasın diyorum. Biraz önce aramıza katılan belediye başkanlarımıza hoş geldiniz diyorum. Toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum.









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