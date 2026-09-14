Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan PISA vurgusu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şunlar oldu:

Eğitim camiamızın kıymetli temsilcileri, değerli öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün yeni bir eğitim yılı heyecanını yaşıyoruz. Bu tatlı heyecanı 42 yıllık geçmişi ile en gözde kurumlardan Gazi Anadolu Lisesi'nde yaşamaktan memnuniyet duymaktayım.

2026/2027 eğitim öğretim yılının öğrenci ve öğretmenlerimiz başta olmak üzere eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Öğretmenlerimize selamlarımı gönderiyorum. Hayatını kaybeden öğretmenlerimizin ruhları şad olsun, rabbim mekanlarını cennet eylesin.

PISA 2025 SONUÇLARI TESPİTİMİZİ TEYİT ETTİ

Zihni açık, ufku geniş, donanımlı nesillerin yetiştiğini görmenin bahtiyarlığı içindeyiz. Birileri kötümser senaryolar yazsa da başarılı, kendini geliştirmeyi başaran pırıl pırıl bir gençlik filiz veriyor. Çocuklarımızın başarı grafiği her yıl yükseliyor. PISA 2025 sonuçları bu tespitimizi teyit etti. 91 ülkenin katıldığı rapora göre Türkiye fen matematik ve okumada puanını en fazla artıran ülke oldu. Türkiye'nin her üç alandaki puanı yüzde 50 oranında arttı.

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BİRİLERİ BU BAŞARIYI KARALAMAYA ÇALIŞIYOR

PISA sonuçlarının eğitim camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Milletçe hepimizi sevindirmesi gereken bu başarıyı birilerinin karalamaya önemsizleştirmeye çalıştığını da görüyoruz. Hayata siyasi bakan bu kompleksli zihniyeti kendileri ile baş başa bırakıyoruz. Kıvanç kaynağımız olan tüm öğrenci ve öğretmenlerimiz ile iftihar ediyorum.

EĞİTİM OLMAZ İSE DİĞER HER ŞEY YARIM KALIR DEDİK

Ne yapıyorsak sizlerin başarısı için yapıyoruz. Çocuklarımızın daha müreffeh, daha kalkınmış bir ülkede yaşaması için yapıyoruz. Öğretmenlerimizin bilgi birikimini öğrencilerine tam ve eksiksiz aktarabilmesi için yapıyoruz. Her şey eğitim ile başlar dedik. Eğitim olmaz ise diğer her şey yarım kalır dedik.

BÜTÇEDE ASLAN PAYINI EĞİTİME AYIRDIK

Hazırladığımız tüm bütçelerde aslan payını eğitime ayırdık. 2002 yılında merkezi bütçeden eğitime ayrılan pay yüzde 7,6 ile 4. sıradayken son 24 yıldır hep ilk sırada oldu. Hatta bu payı iki katına çıkararak 2026 yılında yüzde 15,33'e ulaştırdık. 2002 yılında 343 bin olan derslik sayısı bugün 626 bine çıktı. Bakınız, sadece Ankara'mızda son iki yılda yatırım tutarı 1 milyar 989 milyon lirayı bulan tam 30 yeni okul açtık. 544 yeni dersliği hizmete verdik. Bugün aynı zamanda bunların toplu açılışını sizlerle birlikte gerçekleştiriyoruz. Yeni okullarımızın şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.

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Yeni okullarımızın şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bugün bu yatırımlar yarının Türkiye'sini en iyi en dayanıklı şekilde inşa etmek içindir. Evlatlarımızın adil eşit eğitim imkanlarına sahip olması içindir. Bunlar öğretmenlerimizin görevlerini gönül huzuru ile yerine getirebilmeleri içindir. Kitapları evlatlarımızın sıralarında hazır ettik. Bugüne kadar 4 milyar 300 milyondan fazla ders kitabını öğrencilerimiz ile buluşturduk. Türkiye'nin eğitim altyapısını güçlendirmeye devam edeceğiz.

AYAKTA KALABİLMEK İÇİN DE NİTELİKLİ EĞİTİME İHTİYAÇ VAR

İnsanın içindeki öz hiçbir çağda değişmez. Değişen onu hayata taşıma tarzımızdır. Değişen çocuklarımızı hangi imkanlar ile donattığımızdır. Bunu özellikle küresel rekabetin kızıştığı, bilim ve teknolojinin mesafeleri ortadan kaldırdığı dünyada yaşıyoruz. Ayakta kalabilmek için de nitelikli eğitime ihtiyaç var. Yapılması gerekenler bellidir. Öğrencilerimizin vizyonu zihni olabildiğince açık olacak. Evlatlarımız öncelikle kendi ülkesini kendi milletini iyi tanıyacak. Gönül coğrafyamızı, dünyayı iyi tanıyacak. Yapay zekayı çok iyi kullanırken bunların taşıdığı risklere karşı uyanık olacak.

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Ailelerimiz sınav başarısı kadar çocuklarımızın ahlaklı, milli manevi değerlerine bağlı olmalarını da önemseyecek. Bunları sağladığımızda küresel rekabette öne çıkmış oluruz. Yoksa bizi biz yapan değerlerimizi kaybederiz. Maarif modelimizde eleştirel düşünebilen, yetkin ve erdemli nesil hedefliyoruz. Yarının mühendisleri, öğretmenleri, bilim insanları, sanatçıları, yazarları şairleri, bürokratları bu sıralardan çıkacak, Gazi Anadolu Lisesi gibi okullarımızdan çıkacak. İnşallah Türkiye'yi gençlerimiz yönetecek. Şahsen ömrümüzü adadığımız büyük güçlü Türkiye davasını onlar omuzlayacak. Bu zorlu mücadelenin bayraktarlığını onlar yapacak, sizler yapacak. Asıl mesele bu kutlu mücadeleyi verirken ihtiyaç duyacağı her türlü imkana sahip olmasıdır. Böyle bir neslin Türkiye Yüzyılı'nın en sağlam teminatı olacağına inanıyorum.

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Kıymetli evlatlarım, dünya değişiyor olsa da başarının formülü değişmedi. Kendinize ve milletinize güvenin. İman ve inanç olduğu sürece imkanın da olacağını aklınızdan çıkarmayın.

Sizlerden büyük düşünmenizi, önünüze büyük hedefler koymanızı, o hedeflere yılmadan yıkılmadan ilerlemenizi bekliyorum. Sizler birikim ve yetenek olarak başka ülkelerdeki akranlarınızdan asla geride değilsiniz. Hemen her alanda birinci sınıf imkanlara, sizleri candan seven öğretmenlere, size değer veren, kendinizi en iyi şekilde yetiştiren ailelere sahipsiniz. Büyük bir devletiniz var. Biz hangi görüşe, kökene gelir grubuna ait olursa olsun biz evlatlarımızı sokakta bulmadık. Sizler bizim göz bebeğimizsiniz ,has bahçemizin güllerisiniz. Kendinize, ülkenize güvenmenizi, sahte ve sanal hikayelere bakıp ümitsizliğe kapılmamanızı istiyorum. İnanıyorsanız mutlaka başaracaksınız. Kendinize güveniyorsanız hayallerinizi gerçekleştireceksiniz. Siz evlatlarımdan ufkunuzu geniş, merakınızı canlı tutmanızı bekliyorum. Sizlere sonsuz derecede güveniyorum. Gözlerinizdeki ışıltıda Türkiye'nin yarınlarını görüyor, heyecanlanıyorum.