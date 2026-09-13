Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şunlar oldu:

Sevgili Samsunlular, sağlık camiamızın kıymetli mensupları, kıymetli genç kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Samsun'un tüm ilçelerindeki vatandaşlarıma selamlarımı iletiyorum.

Samsun'a yatırımlarla gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. İşte dev Samsun Şehir Hastanesi. Laf yok, icraat var icraat. Kadirşinaslığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Size Rizeli kardeşlerimin selamlarını getirdim. Orada yapılan eserlerimizin de açılış heyecanını yaşadık. Şimdi de istiklalin şehri Samsun'dayız. Sizlerle birlikte Şehir Hastane'mizin açılışını yapıyoruz. Samsun bizim gururumuz, göz bebeğimiz, aşkımız, sevdamız. Bugüne kadar Samsun'a mahcup olmadık bundan sonra da olmayacağız. Biz Samsun'u ruhumuzla seviyoruz. Bu sevgimizi lafta bırakmıyor, eserlerimiz ile hizmete aldığımız dev projeler ile ortaya koyuyoruz. Bir medeniyet, kültür, liman, lojistik, tarım şehri olan Samsun'umuzun bu özelliklerini son çeyrek asırda yaptığımız yatırımlar ile güçlendirerek Samsun'a karşı tarihi vazifemizi yerine getiriyoruz.

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Burası Samsun Şehir Hastanesi… Laf ola beri gele yok. Şehir Hastanesi. Bugünden itibaren hizmete girmesi ile Samsun bu vasıflarına sağlık şehri ünvanını da ekleyecek. Hastanemiz 234 bin metrekare alan üzerine 1027 adet deprem izolatörü kullanılarak inşa edildi. Depreme karşı her türlü dayanıklılığa sahip. Hastanemiz en modern cihazlarla donatıldı. 548'i uzman hekim olmak üzere 5419 sağlık çalışanı görev yapacak. Hastanemiz çalışanlarına da en üst konforu sağlayacak donanımla tasarlandı. 17 milyarlık yatırım bedeli ile bu muhteşem tesisin Samsun'umuza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

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Şehir hastanemizde görev yapacak personelimizden de beklentilerimiz var. Artık Samsunlu kardeşim şehir hastanemizde inşallah bütün elemanları ile imkanları ile kardeşlerim geldiğinde onlara kucak açacak. Bu hastanede yok yok. İnşallah burada mutluluk var. Hastanemiz Samsun'a kazandırdığımız sağlık tesislerinden sadece bir tanesidir.

Samsun'un toplam yatak kapasitesi 5 bin 415'e yükselmiş durumda.