Cumhurbaşkanı Erdoğan: TÜGVA göğsümüzü kabartıyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TÜGVA Yaz Okulları Finali'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Her birinizi bağrıma basıyor, gözlerinizden öpüyorum. Sizlerin aracılığıyla cennet vatanımızdaki tüm gençlerimize, tüm çocuklarımıza buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. "Renklensin Yaz Okulumuz" temasıyla düzenlenen Türkiye Gençlik Vakfı Yaz Okulları Finalinde bir kez daha hep beraberiz.

Bu güzel atmosferde bir aradayız. Umudun, sevginin, aydınlığın ve geleceğin timsali olan siz gençlerle birlikte olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Maşallah gözleriniz yine ışıl ışıl parlıyor. Türkiye Yüzyılı'nın mimarları yine coşkusuyla, tutkusuyla göz dolduruyor. TEKNOFEST kuşağı yine göğü yeri inletiyor. Sizleri böyle coşkulu görmek bizi mutlu ediyor.

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Bu muhteşem manzara için her birinize teşekkür ediyorum. Bu stadyumu doldurmanız ve bir araya gelmemize vesile olan Türkiye Gençlik Vakfına şükranlarımı iletiyorum. Bu manzarayı hazırlamamıza katkı sağlayan Galatasaray yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Her biri ayrı renkte 70 bin çiçekle süslenen bu organizasyonda emeği geçen kardeşlerimi tebrik ediyorum.

Lübnan'da, Gazze'de ve Batı Şeria'da İsrail'in vahşi saldırıları altında hayata tutunma mücadelesi veren tüm yavrularımızı ve kardeşlerimizi yürekten selamlıyorum. Türkiye'deki kardeşlerinin yüreklerinin onlarla birlikte attığını buradan ifade ediyorum. Sizin şu samimiyetinizi, imanla atan şu kalplerinizi en usta ressam resmedemez, Rabbim sizlerden razı olsun, bu aydınlık yüzleri istiklal ve istikbal teminatını bizlere tekrar tekrar inşallah göstersin.

TÜGVA'mız yöneticileriyle, gönüllüleriyle ve profesyonelleriyle göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Milli ve manevi değerlerine sıkı sıkıya sarılan, şuurlu, onurlu ve özgüvenli bir gençliğin yetişmesi için TÜGVA gayret ediyor. TÜGVA, bu seneki yaz okullarında 700 binden fazla katılımcıya ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Türkiye Gençlik Vakfımız, sadece bu yıl bir buçuk milyonun üzerinde gencimizin hayatına dokunarak ülkemizin en büyük gençlik hareketi haline geldi.

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Altı hafta süren TÜGVA yaz okullarında yaklaşık 460 bin öğrencimiz Kur'an eğitimini tamamladı, 232 bin öğrencimiz tecvit eğitimi aldı, 387 binden fazla öğrencimiz Osmanlıca dersine katıldı. Yüz binlerce öğrencimiz spor, sanat ve kültür eğitimlerinde kendini geliştirdi, yeni dostluklar kurdu, farklı alanlarda bilgi ve tecrübe sahibi oldu. En önemlisi, geçmişten devraldıkları zengin mirasın idrakine vardı.

Türkiye'nin geleceğine yön verecek olan gençlerimize eğitim veren tüm eğitmenlerimize teşekkür ediyorum. TÜGVA ailemizi canıgönülden tebrik ediyorum. Gençlik, bu milletin atardamarıdır. Nasıl kalbin pompaladığı kan vücuda hayat veriyorsa, gençlik de toplumun ideallerini geçmişten alıp geleceğe taşır. Bu damar ne kadar sağlıklı olursa milli bünyemiz de o derece sıhhatli olur. Bu damar sayesinde geçmiş, gelecek ve bugün aynı çizgide buluşur. TÜGVA da bu denli önemli bir görevi layıkıyla yerine getiriyor.

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Türkiye'nin hayrına olacak her işe kulp takma telaşında olanlar, tam da bu yüzden TÜGVA'nın önünü kapatmak istiyor. Milletimizi asırlık hayallerine ulaştıracak her işe engel olmaya çalışanlar, tam da bu yüzden TÜGVA'yı hedef alıyor. Gençlerimiz kıtaları ipek bir kumaş gibi kesip biçen ecdadı anlamasın diye çabalayanlar, tam da bu yüzden TÜGVA'yı hazmedemiyor.

TÜGVA gibi göz bebeğimiz olan kuruluşların, sayısı az ama sesi çok çıkan bir güruhun hedefi olmasının sebepleri işte bunlardır. Sizlere baktıkça gururlanmak yerine öfke nöbetleri geçirmelerinin nedeni, karşımızdaki şu muazzam manzaradır.

Sizlerin duruşudur, özgüvenidir, değerlerine sahip çıkmanızdır. Sizlerin işte burada olduğu gibi birbirinize kardeşçe sarılmanızdır. Varsın rahatsız olsunlar. Allah'ın izniyle nehri tersine akıtamazlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, karşımızdaki şu gençliğin önüne set çekemezler.

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Bu ülkenin gençlerini ruh köklerinden, inanç değerlerinden koparamazlar. Geçmişte defalarca yaptıkları gibi bu milletin tertemiz evlatlarını kirli oyunlarına, kirli hesaplarına alet edemezler. O günler artık geride kaldı. O karanlık günler, bir daha gelmemek üzere artık eski Türkiye'de kaldı.

Biz gençlerimizi, sevgili yavrularımızı asla yalnız bırakmayız. Türkiye'nin aydınlık yarınlarını üç beş kendini bilmeze yem ettirmeyiz. Tek bir evladımızın dahi ümitsizliğe kapılmasına asla izin vermeyiz.

Sizler tarihe yön vermiş, bilime ve sanata istikamet çizmiş, çağlar açıp kapamış bir milletin evlatlarısınız. Cihana hükmetmiş kahraman bir ecdadın torunlarısınız. Sizler bugün de vicdanıyla, merhametiyle, mazlumlara sahip çıkmasıyla tüm insanlığa örnek olan bir ülkenin çocuklarısınız. Hepiniz, Türk milleti gibi büyük, Türkiye Cumhuriyeti gibi itibarlı bir devletin gençlerisiniz. Yirmi birinci yüzyıla Türkiye'nin damgasını vuracak vizyoner bir nesilsiniz.

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Yarınlarımızın sağlam emanetçileri, en büyük güç kaynağımızsınız. O yüzden sizler güçlü, dirayetli ve özgüvenli olacaksınız. Başkalarına karşı boynunuzu bükmeyeceksiniz. Şartlar ne olursa olsun, kendinize inanmaktan vazgeçmeyeceksiniz. Bunun için bilgili olacaksınız, vizyonlu olacaksınız, cesur olacaksınız. Adaleti, vicdanı, merhameti ve hikmeti elden bırakmayacaksınız.

Hepinizden büyük düşünmenizi, büyük hayaller kurmanızı istiyorum. Sizlerden yıldızları hedeflemenizi, belirlediğiniz hedeflere doğru yılmadan, yıkılmadan ilerlemenizi bekliyorum. Bu toprakların yegane ümidinin sizde olduğunu unutmayın. Şu an Filistin için dualar edildiğini unutmayın. Asyalı ve Afrikalı çocukların kalbinin sizlerle çarptığını unutmayın. Türk-İslam dünyasında aynı ufka baktığınız, aynı ideallere inandığınız milyonlarca kardeşiniz olduğunu unutmayın.

Her birinizin gelecekte Türkiye Yüzyılının sancaktarı olacağına inanıyorum. Sizlere baktıkça ülkemiz adına heyecanlanıyorum, sizlere çok ama çok güveniyorum, yolunuzu da bahtınızı da ufkunuzu da açık eylesin.

İrade terbiyesi ve nefis mücadelesinin en ahlaki ve insani ifadesi çalışmaktır. Tembellik her türlü ahlaksızlığın anası, çalışmak da temiz bir başarının, ahlakın, ruh ve beden sağlığının şartıdır. Burada olan TÜGVA gençliği böyle bir gençliktir. Çalışkanlığıyla, iradesiyle Türkiye’yi her alanda çok daha iyi yerlere getirecek gençliktir. Türkiye’nin bilim ve teknolojide başlattığı atılımı çok daha ileriye taşıyacak gençliktir. Ülkemizin geleceğine yön tayin edecek gençlerin en iyi yetişmesi için çalışıyoruz. Her alanda hayallerinizi gerçekleştirmek için ne gerekiyorsa yapıyoruz.

TÜGVA Yaz Okulunun hayırlara vesile olmasını diliyor, sizleri ve öğretmenlerinizi tebrik ediyor, yaz tatilinizi mutlulukla geçirmenizi temenni ediyorum. Ailenize ve arkadaşlarınıza kucak dolusu selamlarımı iletin. Sağolun, var olun, kalın sağlıcakla.