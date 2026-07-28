Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"2. İletişim Şurası'nın açılışında sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hayatını kaybeden medya mensuplarını rahmetle yad ediyorum.

Geçen sene şuranın hazırlık çalışmalarını başlattık. Gerek çalıştaylarla gerekse diğer etkinliklerle çalışmalar yapıldı. 425 kıymetli isim 16 ayrı çalışma grubunda çalışarak güncel meselelere yeni ve etkili çözüm önerileri getirdi. Şuranın içeriğini genişleten genç kardeşlerime bilhassa teşekkürlerimi sunuyorum.

Yarın yayınlanacak sonuç bildirgesi Türkiye'nin gelecek vizyonunu şekillendirecek inşallah daha da güçlendirecektir.

Yeni medya araçları bilginin üretim ve ulaşım hızını çok önemli ölçüde artırmış durumda. Özellikle yapay zeka modellerinin devreye girmesiyle her alanda bu teknolojilerinin sağladığı avantajlardan istifade ediyorum.

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"SOSYAL MEDYA TEPKİLERİMİZİ BELİRLİYOR"

Sosyal medya mecraları hangi konunun üzerinde ne kadar duracağımızı, hangi tepkilerin verileceğini ciddi oranda belirlemektedir.

Bu yeni vasat bireysel plandan toplumsal ölçeğe tesirleriyle değerlerimizi ve kültürümüzü tahrip etme riski taşımaktadır. Olgu ve algı arasındaki mesaj giderek açılıyor. En fazla zarar gören kavram hakikat oluyor. Oysa iletişimin amacı doğru bilgiyi muhatabına en hızlı şekilde ulaştırmaktır.

AHBAP SORUŞTURMASI

(Covis-19 salgını, 6 Şubat depremleri ve orman yangınları) Personelimizin fedakarlıkları yok sayıldı. Her türlü ahlaksızlık sergilenerek devlet ile millet karşı karşıya getirilmeye çalışıldı.

Son haftalarda ortaya dökülen bilgi ve belgeler 6 Şubat depremlerinde neler yaşandığını, devlete ve millete hangi operasyonların çekildiğini, terbiye yoksunu tiplerin hariçten nasıl gazel okuduklarını hepimize gösteriyor. Bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor.

Ayrıntılar geliyor...