Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Romanya heyetinin kıymetli üyelerine ülkemize hoş geldiniz demek istiyorum. Denizciliğimizin mühendisliğimizin ve Türkiye Romanya dostluğumuzun yeni nişanesine tanıklık etmek için bir arada bulunuyoruz.

Aynı aklın ürünü olan bu iki gemimizin donanmamıza hayırlı olmasını diliyorum.

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'DÜNYA KÖKLÜ BİR DEĞİŞİM YAŞIYOR'

Dünyamız soğuk savaştan bu yana en köklü değişimlerden birini yaşıyor. Bizim zor oyunu bozar dediğimiz yeni bir güvenlik paradigması boy veriyor. Karşılaştığımız her kriz ulusal güvenliğin hayati bir mesele olduğunu hatırlatıyor. Türkiye yeni dönemin ruhunu çok erken fark eden ve en doğru bir şekilde okuyan ülkelerden biridir. Sahada güçlü olmayanın masada kendine yer bulamadığı hatta kendini menüde bulabildiği son derece kaotik bir dönemin tam ortasındayız.

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Savunma sektörümüze güvendik. Hayal bile edilemeyecek seviyelere ulaştık. Geçen ay 996 milyon dolar değerinde savunma havacılık ürünü ihraç ederek tarihi bir başarıya imza attık. Aynı anda en fazla savaş gemisi yapabilen ülkelerden biriyiz. 15'ten fazlası dost ülkelere ihraç edebilme üzere savaş gemileri yapıyoruz.

Gemilerimiz muadillerinden daha üstün niteliklerde milli mühimmatlarımız ve silah sistemleri ile donatılıyor. Kendimizle yarışıyor kendi belirlediğimiz eşikleri açmaya çalışıyoruz.

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