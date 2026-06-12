Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siz vekil misiniz yoksa militan mı?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı törendeki konuşmasından satır başları şunlar oldu:

Sevgili Edirneliler, kıymetli hanımefendiler, sevgili genç kardeşlerim sizleri muhabbetle selamlıyorum. Edirne'mizde bulunmaktan, Edirneli vatandaşlarımla hasret gidermekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Açılış ve yatırımları vesile kılarak bizi bir kez daha buluşturan Allah'a hamt olsun.

Edirne'nin her ilçesinde her mahallesinde yaşayan kardeşlerime selamlarımı muhabbetlerimi gönderiyorum. Aşkınız, bu teveccühünüz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim sizlerden razı olsun. Siz bu kardeşinizi nasıl seviyorsanız bizim de gönlümüzde de Edirne'nin özel bir yeri var. Bizim Edirne'ye muhabbetimiz denizler gibidir. Bizim Edirne'ye muhabbetimiz ırmaklar gibidir. Meriç gibidir, Tunca gibidir.

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Bugün tarihin huzurunda, ecdadın gölgesinde Edirne'ye, Osmanlı'nın kadim payitahtına, sultanlar şehrine birbirinden güzel eserler kazandırmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Tören alanına gelmeden önce Selimiye Camii'ndeydik. Selimiye muhteşem bir eserdir. O dört zarif minaresi ile bu toprakların ebediyen Türk İslam toprakları olduğunun tapu senedidir.

32 BİN KİŞİ KATILDI

Tören alanına gelmeden önce Selimiye Camii'ndeydik. Selimiye muhteşem bir eserdir. O dört zarif minaresi ile bu toprakların ebediyen Türk İslam toprakları olduğunun tapu senedidir.

Şu anda karşımda muhteşem bir katılım var. Emniyetten aldım, katılım ne kadar diye; 32 bin kişi şu anda karşımda.

Sadece Türk İslam mimarisinin değil dünya mimarisinin de en estetik eserlerinden olan Selimiye Camiini aslına uygun restore ederek hamt olsun bugün yeniden ibadete açtık. 450 yıllık mazisindeki en kapsamlı onarım çalışması oldu.

Dokunulmadık, restore edilmedik, temizlenmedik, güçlendirilmedik tek bir nokta dahi bırakmadık. Balkan savaşlarında Bulgar ateşinde gülle isabet eden bölüme ise özellikle dokunmadık. Mücadelelerin canlı şahidi olan o izi aynen muhafaza ettik. 450 milyon liraya mal olan restorasyon çalışması ile Selimiye'ye bir 100 sene daha kazandırdık.

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EDİRNE'YE MÜJDE

Şehrimizin bir diğer sembolü, 93 harbinde infilak ettirilerek yıkılan tarihi Edirne sarayı idi. Edirne Sarayı ve bahçelerini yeniden ayağa kaldırıyoruz. Talimatım doğrultusunda Milli Saraylar çalışmalara başladı. Avrupa'nın en büyük ihya programında 2027 sonuna doğru Edirne Sarayı'nın açılışını yapacağız. Edirne yeni bir çehreye kavuşacak.

Mehterden rahatsız olan şuursuzlara rağmen ecdat yadigârlarına sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Bugün Edirne'ye elimiz dolu dolu geldik. 1.3 milyar lira değerinde 27 yatırımı Edirne'mize kazandırıyoruz. Toplam 1.5 milyar lira tutarında 16 projeyi sizlerin hizmetine veriyoruz. Sağlık yatırımlarında Cumhuriyet tarihinin en başarılı iktidarıyız. Bir dönemler insanımız tedavi için batıya giderken şimdi yurt dışından ülkemize geliyorlar.

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BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KURULDU

Yargılamaların daha etkin, hızlı ve verimli yürütülmesi için Edirne'de bölge idare mahkemesini kurduk. Mahkemenin hizmet vereceği iller Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale olacak.

MUHALEFETİN KOLTUK KAVGALARI İLE BOŞA HARCAYACAK TEK ANIMIZ YOK

Türkiye'nin gereksiz tartışmalarla kaybeden tek saniyesi yok. Muhalefetin koltuk kavgaları ile boşa harcayacak tek bir anı, tek bir günü yok. Henüz bir kriz çözülmeden ertesi gün yenisi başlıyor. Füze seslerinin çocuk seslerini bastırdığı günler yaşıyoruz. Yarın silahların nerede patlayacağını kimse kestiremiyor. Gazze ve Lübnan'da Siyonist katiller her türlü hukuku ve ilkeyi ayaklar altına alıp kan dökmeye devam ediyor. Doğu Akdeniz'de yeni tezgahlar kurulduğunu görüyoruz. Dünyamız ikinci dünya savaşı sonrasındaki en kritik günlere şahit oluyor. Bu ateş çukurundan ülkemizi uzak tutup eser siyasetimiz için çalışıyoruz. Ülkemizin yarım asırlık sorununu kalıcı olarak çözmenin eşiğindeyiz. Terörü ülkemizin ve bölgenin üzerinden kalıcı olarak kaldırmak istiyoruz. Önemli mesafe kat ettik, tempomuzu biraz daha artıracağız. Kayıkçı kavgalarının asla tarafı olmayıp 86 milyon için eser üreteceğiz. Biz başkaları ile değil kendimiz ile yarışıyoruz. Biz başkalarının iç meseleleri ile değil milletin sıkıntıları ile ilgileniyoruz. Haberlere baktıkça Türk siyaseti adına muhalefet adına üzülüyoruz. Millet işi gücü bıraktı aksiyon filmi izler gibi CHP'yi izliyor. Siyasi parti değil sanki dövüş kulübü. herkes çelme takmanın tuzak kurmanın peşinde.

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Hırsları boyunu aşan birileri çıkmış ayaklanmaktan bahsediyor. Siz milletvekili misiniz militan mı? Ne zamandan beri sokakları ayaklandırmak politika oldu siyaset oldu? Biz buna AK Parti olarak müsaade etmeyiz.