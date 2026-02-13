Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel ölçekte yıldızı parlayan bir Türkiye var

Haberin Devamı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Programımıza teşrif eden kıymetli misafirlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ülkemizin istikbali olan gençlerle, farklı vesilelerle bir araya gelmeye hassasiyet gösteriyorum. Gençlerimizin gözlerindeki ışık ve kararlılığı gördükçe güç ve enerji tazeliyoruz. Türkiye Yüzyılı tutkumuzu sizlere baktıkça inanın daha da perçinliyoruz. Rabbi yolunuzu da bahtınızı da açık eylesin diyorum.

Birazdan 210 kişi kapasiteli erkek öğrenci yurdumuz ile 706 kişilik kız öğrenci yurdumuzun resmi açılışını yapacağız. Bu yurtların gençlerimize, üniversitemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. 916 öğrencinin barınacağı 2 öğrenci yurdunu bu kadar kısa sürede nihayete erdirmek kolay bir iş değildir.

"İLİM HAKİKATE GİDEN YOLUN ANAHTARIDIR"

Bizim için ilim, hakikate giden yolun altın anahtarıdır. Üniversite, bilginin üretim ve işleme merkezidir. Bizim için öğrenci bilgiye talip olduğu için talebedir. Bilim insanlarımız cebirden tıbba, mimariden şiire kadar ilmin ve sanatın her başlığında dünyaya önemli katkılar yaptı. İnsanlığı aydınlatan ışık uzun yıllar Doğudan yükseldi.

Geçmişle gelecek arasındaki bağ, aksayan yönleri olsa da bir şekilde sağlandı.

"ÜNİVERSİTELERDE DEREBEYLİK KURANLAR, İMTİYAZLARINI KAYBETMEK İSTEMİYOR"

Dünya hızla değişirken, Türkiye'de toplum buna ayak uydururken küresel ölçekte yıldızı parlayan bir Türkiye varken, üniversitelerimiz de kendilerini yenilemelidir. Değişimden korkmamalıyız. Bir yerde hareket varsa orada bereket ve başarı olur. Tersi durumda gerileme kaçınılmaz hala gelir. Duran yosun bağlar. Boğaziçi dahil tüm üniversitelere böyle bakıyoruz. Elbette bu süreçte önümüzü kesenler oluyor. Özellikle üniversiteleri ideolojilerinin arka bahçesi olarak görenler, üniversitelerde derebeylik kuranlar, imtiyazlarını kaybetmek istemiyor. Türkiye'nin normalleşmesi, sanatın çeşitlenmesi bu kesimlerin işine gelmiyor. Üniversitelerin ideolojilerin harp meydanı olarak gören sözde özgürlükçü özde baskıcı olan bu zihniyete rağmen hedeflerimize doğru yürüyoruz. Menzile varana kadar ilerlemeye devam edeceğiz.

Üniversite ve hocalarımızın evrensel işler yaparken yerlileşme hamlelerini devam ettirmelerini görüyoruz. Üniversitelerimizin bilhassa uluslararası başarı listelerinde daha yüksek sıralara tırmanması için tüm imkanlarımızı seferber ettik.

"BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANEMİZİ YENİDEN İNŞA EDİYORUZ"

23 yıl önce eğitime ayrılan bütçe yalnız 7,5 milyar liraydı, 2026'da bu rakam yükseköğretim dahil 3 trilyon lirayı buldu.

Üniversite sayımızı 76'dan 208'e çıkardık. 2002'de 190 olan yurt sayımızı bugün 880'e çıkardık. Yatak kapasitemizi 182 binden aldık, 1 milyona getirdik.

İki önemli müjdeyi paylaşmak istiyorum. Geçen yıl depreme dayanıksız olduğu için yıkılan Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi'ni çok yakın bir zamanda inşallah yeniden inşa ediyoruz. 2 milyar lira yatırım değeri olan kütüphanemiz hayırlı olsun. Önümüzdeki sene 3 milyar liralık bir yatırımla Boğaziçi Üniversitesine tam teşekküllü ve modern bir laboratuvar binası kazandıracağız. Hayırlı uğurlu olsun. Gençlerimiz için üretmeye devam edeceğiz.

Bu eserlerde emeği geçenleri tebrik ediyorum.

ERDOĞAN KARANFİLLERLE KARŞILANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tören alanına gelişinde karanfillerle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerle sohbet ederek fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Boğaziçi öğrencileri, protestolarla gündeme gelen yerde beraber yürüdü.