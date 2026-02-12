Haberin DevamÄ±

Ä°ÅŸte CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ±:

Hepinizi en kalbi duygularÄ±mla hasretle muhabbetle selamlÄ±yorum. AK Parti teÅŸkilatÄ±nÄ±n fedakar mensuplarÄ±na tebriklerimi iletiyorum. AK Parti'nin 177.ÂGeniÅŸletilmiÅŸ Ä°l BaÅŸkanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'nÄ±n Ã¼lkemize, demokrasimize hayÄ±rlar getirmesini diliyorum.

"BUGÃœN SÄ°YASETÄ°N MERKEZÄ° CUMHUR Ä°TTÄ°FAKI'DIR"

AK Parti olarak kadromuzu gÃ¼Ã§lendirmeye devam ediyoruz. Muhalefetin ÅŸiddet hakaret dozu giderek artan propagandasÄ±na raÄŸmen partimiz Cumhur Ä°ttifakÄ±mÄ±z Ã§ekim merkezi olmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. AK Parti bugÃ¼n TÃ¼rkiye'nin hem en bÃ¼yÃ¼k siyasi partisi ve en kurumsal siyasi hareketidir. BugÃ¼n siyasetin merkezi Cumhur Ä°ttifakÄ±'dÄ±r. AK Parti gÃ¼Ã§lÃ¼, Cumhur Ä°ttifakÄ± ayaktaysa TÃ¼rkiye'nin aydÄ±nlÄ±k yarÄ±nlarÄ± teminat altÄ±ndadÄ±r.

BÃ¶lgemizdeki ve dÃ¼nyadaki geliÅŸmeleri takip ediyoruz. Mevcut dÃ¼zen yerinden sarsÄ±lÄ±yor. TÃ¼rkiye'nin en bÃ¼yÃ¼k ÅŸansÄ± AK Parti ve Cumhur Ä°ttifakÄ±'dÄ±r. Son 10 yÄ±ldaki hadiseleri ÅŸÃ¶yle bir gÃ¶zden geÃ§irin. Nelerle mÃ¼cadele ettiÄŸimizi ÅŸÃ¶yle bir hatÄ±rlayÄ±n. Nice krizi bizi baÅŸarÄ±yla yÃ¶nettik.

"ULUSLARARASI SÄ°YASETTE TÃœRKÄ°YE RÃœZGARI ESÄ°YOR"

Birileri kabul etmeye yanaÅŸmasa da uluslararasÄ± siyasette son yÄ±llarda Ã§ok aÃ§Ä±k sÃ¶ylÃ¼yorum; bir TÃ¼rkiye rÃ¼zgarÄ± esiyor. BÃ¶lgesel krizlerin Ã§Ã¶zÃ¼m arayÄ±ÅŸÄ±nda TÃ¼rkiye'nin kapÄ±sÄ± daha sÄ±k Ã§alÄ±nÄ±yor. TÃ¼rkiye gÃ¼ndem belirleyen Ã¼lke olarak adÄ±ndan sÃ¶z ettiriyor. ÅžanlÄ± tarihimize yakÄ±ÅŸÄ±r ÅŸekilde uluslararasÄ± alanda gÃ¼Ã§lÃ¼ bir varlÄ±k gÃ¶steriyoruz. HenÃ¼z yeni baÅŸladÄ±k, gelecekte Ã§ok daha iyi yerlerde olacaÄŸÄ±z.

KÄ±zÄ±lelmamÄ±z olan TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ± kuvveden fiile geÃ§ene kadar durmadan, duraksamadan Ã§alÄ±ÅŸmaya devam edeceÄŸiz

AK Parti olarak biz kadro hareketiyiz, dava hareketiyiz. Kutlu bir mÃ¼cadelenin neferleriyiz. HiÃ§bir gÃ¶rev diÄŸerinden Ã¶nemli veya Ã¶nemsiz deÄŸildir. Mesele milletin bize emaneti olan makamlarÄ±n hakkÄ±nÄ± verebilmektir. Mesele tevazuyu elden bÄ±rakmadan niyeti ve istikameti bozmadan son ana kadar millete hizmetkar olabilmektir. Bizim siyaset geleneÄŸimizde hiÃ§bir mazeret baÅŸarÄ±nÄ±n yerini tutmaz.Â

Gelecek hafta bugÃ¼n Ramazan-Ä± Åžerifle mÃ¼ÅŸerref olacaÄŸÄ±z, hazÄ±r mÄ±sÄ±nÄ±z? TÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n RamazanÄ± Åžerifini tebrik ediyorum. YardÄ±mlaÅŸmanÄ±n, paylaÅŸmanÄ±n ayÄ± olan mÃ¼barek RamazanÄ± bu sene de dolu dolu geÃ§irmek niyetindeyiz. OldukÃ§a kapsamlÄ± bir plan hazÄ±rladÄ±k. Ä°ftira 5 kala ve sahura 5 kala Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± bu yÄ±l da devam ettiriyoruz. Deprem bÃ¶lgesindeki kardeÅŸlerimizin yanÄ±nda olmaya devam ediyoruz. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla iftar ve sahur sofralarÄ±nda buluÅŸacaÄŸÄ±z. RamazanÄ± Åžerifte tenceresi kaynamayan tek bir ev varsa bunlarÄ±n vebali bizlerin Ã¼zerindedir, Ã¶nce bunu bileceÄŸiz.

6 Åžubat depremlerinin izlerini 3 yÄ±l gibi kÄ±sa sÃ¼rede bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de silmeyi baÅŸardÄ±k. 455. afet konutunun anahtarlarÄ±nÄ± gÃ¶nÃ¼l huzuruyla teslim ettik. DÃ¼n Ã¶deme planÄ±yla ilgili mÃ¼jdeleri vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla paylaÅŸtÄ±k.Â Â

Ne hizmet ediyorlar ne de bizim hizmet etmemizi istiyorlar.

MECLÄ°S'TEKÄ° YUMRUKLU KAVGA

CHP'nin faÅŸizan ve kibirli siyasetine bir kez daha tanÄ±k olduk. Yeni bakanlarÄ±mÄ±zÄ±n yeminini engellemek iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ zorbalÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±lar. Engelleyemezsiniz. Ne eliniz ne gÃ¼cÃ¼nÃ¼z yetmez Ã–zgÃ¼r. Anayasal bir hak, yeminler yapÄ±ldÄ± mÄ±, yapÄ±ldÄ±, iÅŸ bitti mi, bitti. Ne oldu? Rahat dursaydÄ±nÄ±z da bu yeminler yapÄ±lsaydÄ± olmaz mÄ±ydÄ±? Bunlar o faÅŸist anlayÄ±ÅŸtan vazgeÃ§emezler. Siz Gazi Meclis'e milletin hakkÄ±nÄ± mÄ± savunmaya geldiniz yoksa terÃ¶r estirmeye mi? Ã‡irkin ve Ã§irkef siyasetlerini Genel Kurul'a taÅŸÄ±yarak nasÄ±l bir zihne sahip olduklarÄ±nÄ± gÃ¶sterdiler. TBMM sizin keyfinize gÃ¶re sizin kavga Ã§Ä±karacaÄŸÄ±nÄ±z yer midir? KavgayÄ± yÃ¼ce Meclis'e taÅŸÄ±maktan hiÃ§ mi utanmÄ±yorsunuz. Daha ne kadar kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸeceksiniz. Aziz milletimizi renciden eden dÃ¼nkÃ¼ saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± telin ediyor ve reddediyorum.

