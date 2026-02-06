Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Haberin Devamı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sevgili Osmaniyeliler, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, siyasi partilerimizin değerli genel başkanları, kıymetli genç kardeşlerim, saygıdeğer hanımefendiler; sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Osmaniye'mizin dört bir yanındaki kardeşime selamlarımı saygılarımı gönderiyorum. 81 ilin tamamına gönül ve kültür coğrafyamızdaki tüm dostlarımıza en içten muhabbetlerimizi iletiyorum. Sizlerle bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyuyorum.

6 Şubat depremlerinin 3. seneyi devriyesinde sizlerle bir aradayız. Asrın felaketinde ebediyete intikal eden vatandaşlarımıza rahmet niyaz ediyorum. Sizleri şehitlerimiz için birer Fatiha okumaya davet ediyorum. Rabbim deprem şehitlerimizin mekanlarını cennet eylesin. Bizleri de tüm şehitlerimizle haşru cem eylesin. Tüm depremzedemize bugün bir kez daha sabrı cemil diliyorum.

"BAZI ACILARI DİNDİRMEYE ZAMAN YETMEZ"

Bizler beşer olarak elbette geçmişe dönemez, kaybettiğimiz canları ne yazık ki geri getiremeyiz. Zaman yaralarımızın merhemidir. Ama bazı acıları dindirmeye zaman dahi yetmez. Nice hayatlar yarım kaldı. Tüm bunlar bir milletin yaşayacağı en zorlu sınavlardan biridir. Fakat biz metanet, sabır ve dirayet sahibi bir milletiz. Şu anda karşımda dirayet sahibi bir milleti görüyorum. Ümitsiz olmayı yasaklayan bir inancın mensuplarıyız, biz Müslümanız. Yasımızı tabii ki tutacağız ama geleceğe bakmayı ihmal etmeyeceğiz. Birbirimizin yaralarını sardık ve saracağız.

"DEPREM TURİSTLERİNİN ATMADIKLARI İFTİRA KALMADI"

6 Şubat 2023'te 11 ilimizde 14 milyon insanımız depremden doğrudan etkilendi.

Bu depremin ekonomik maliyeti 104 milyar doları buldu. Depremin ilk anından itibaren dakikalar içinde hareket ettik. Bakanlıklarımız, belediyelerimiz, kolluk kuvvetlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız adanmışlık ruhuyla seferber oldu. Depremin açtığı yaraları beraberce sardık. Küllerimizden yeniden doğduk. Türkiyemizin gücünü tüm dünyaya yeniden gösterdik.

Biz vatandaşlarımızın hayatını kurtarmaya çalışırken, ana muhalefetin başını çektiği bazı çevreler ise siyasi rant çevirmeye çalışıyordu. Deprem turistlerinin atmadığı iftira kalmadı. Koro halinde devlet vatandaşını yalnız bıraktı dediler. Yardım çalışmaları oy rengine göre yapılıyor dediler. Evleri bitiremez dediler. İşte evler burada. Bunların bitmez dediği evler burada. Ne bir işin ucundan tuttular ne yazık ki burada da partizancı davrandılar.

İktidar olarak sizlere verdiğimiz sözleri yerine getirdik.

