Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aile kurumu saldırı altında

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Birlik Vakfımız bünyesinde hizmet etmiş tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Şahsımın da kurucuları arasında yer alan Birlik Vakfı barınma hizmetlerinden, burs desteklerine, yabancı dil kurslarına geniş bir yelpazede genç arkadaşlarımıza rehberlik ediyor.

Birlik Vakfı'mız ilim kültür hazinemizi maziden atiye ulaştırıyor. Vakfımızın niyeti hayır olduğu için emeği de gayreti de hayırlı neticelerle taçlanıyor. Bu ocakta yetişen kardeşlerimiz her alanda Türkiye'ye alınlarının akıyla hizmet ediyor. 29 Mayıs 1985'ten beri tekerleğin tümsekte kalmasını bekleyenlere rağmen tüm bu hizmetleri yapıyoruz, Rabbim izin verdikçe de yapacağız.

Bu çatı altında ter döken geceyi gündüze katan, burada Allah rızası için koşturan her bir kardeşime şükranlarımı ifade ediyorum.

Milli Türk Talebe Birliği bizim için bir okuldu. Bir irfan ocağıydı. 1980 darbesinin üzerinden silindir gibi geçtiği yerlerden biri Milli Türk Talebe Birliği'ydi. Darbeciler keyfi sebeplerle Milli Türk Talebe Birliği'nin kapısına kilit vurdular. Ama o dava şuurunu söndüremediler. Milli Türk Talebe Birliği'ne zorla bıraktırılan bayrağı Birlik Vakfı devraldı. Bir kapı kapanmış fakat Cenebı Allah'ın sonsuz lütfuyla çok daha güçlü yeni bir kapı açılmıştır. Birlik Vakfı'nı hep milletin yanında hakkın ve hakikatin yanında gördük.

"AİLE KURUMU SALDIRI ALTINDA"

Çağın çok hızlı değiştiği bir dönemde yaşıyoruz. Bilgi ve enformasyon hızla yayılıyor. Teknoloji ve dijitalleşme yeni avantajlar sunuyor. Bu nimetlerden hepimiz istifade ediyoruz. Fakat bunların beraberinde getirdiği yeni tehditleri de yok yakından hissediyoruz. LGBT'den bağımlılığa, mahremiyetin yok olmasından, aile kurumuna dönük saldırılara, 86 milyon vatandaşı tehdit eden meydan okumalarla yüz yüzeyiz. Tehdit sadece şekil ve boyut değiştirdi. Hedef aynıdır. Hedef insandır, ailedir. Tedbirimizi aldık alıyoruz. Bağımlılık gibi, sanal bahis, uyuşturucu gibi tehditlerle mücadele yalnızca devlet eliyle yönetilemez. İnsanımızı bataklığa sürükleyen sanal bahis ve kumar belasının kökünü kurutmak için kapsamlı bir eylem planını uygulamaya koyduk.

Gençlerimizi, neslimizi hedef alan bu saldırı dalgasını ancak bir olursak, birlikte savaşırsak püskürtebiliriz. Gönüllü kuruluşlarımızın, medyamızın bu mücadelede bize omuz vermesinde fayda var. Siyasi partilerimizin abuk sabuk gündemleri terk edip ülkenin ve milletin can yakıcı sorunlarına odaklanmasına ihtiyacımız var. Gençlerimizin rol model gördüğü sporcularımızın, sanatçılarımızın, kanaat önderlerinin bu mücadeleyi sahiplenmesine ihtiyacımız var.

Dijital tekno kültürün bilhassa gençlerimizin üzerindeki olumsuz etkilerini sadece topyekün bir dayanışma ruhuyla engelleyebiliriz. Birileri bundan hep bundan rahatsız oldu. Bugün yaşadığımız pek çok sorunun temelinde kendi öz değerinden tiksinen bu çarpık zihniyet bulunmaktadır.

Jakoben, elitist, üstenci anlayışın egemen olduğu dönemlerde toplumu bir arada tutan çimento zayıfladı, milli bünyemiz daha kırılgan hale geldi. Bugün yaşadığımız pek çok sorunun temelinde kendi öz değerlerinden ve milletin hassasiyetlerinden tiksinen işte bu çarpık zihniyet bulunmaktadır.

"ONLARDAN GERİYE SADECE HACİMLİ BİR HAKARET SÖZLÜĞÜ KALACAKTIR"

Anamuhalefetin böyle bir gündemi mevcut değil. Gençleri hangi tehditlerin beklediğini takip bile etmiyorlar. Alkolün, uyuşturucunun , kumarın yuvaları dağıttığı ortadayken bunlar çıkıyor grup kürsülerinden kumarı meşrulaştırıyor, içkiyi özendiriyorlar. Belediyeleri haraca bağlamış, rüşvetsiz selam dahi almayan bir avuç rant şebekesinin gündemine tamamen hapsolmuş vaziyetteler. LGBT denilen aile ve fıtrat düşmanı akımlara hamilik yapanlar yine bunlar. Görevini yapan jandarma personeline, yargı mensuplarına hakaret eden, tehdit eden aynı şekilde yine bunlar. Ne bir fikir ne bir öneri... Her gün 10 yerde konuşuyorlar ama ortada elle tutulan bir şey yok. Onlardan geriye sadece hacimli bir hakaret sözlüğü kalacaktır.

Türkiye'ye hizmet aşkımız ilk günkü gibi taze. Rabbim ömür verdikçe gençlerimizle birlikte tüm Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.

Vakfımızın 40. yaşını bir kez daha tebrik ediyorum. Ülkesinin yarınları için kardeşlerime teşekkür ediyorum. Birlik Vakfımızın nice 40 yıllar hizmetlerini sürdürmesini ümit ediyorum."