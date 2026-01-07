Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Haberin Devamı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

2026 yılının bu ilk toplantısında siz değerli dava arkadaşlarımla birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Kalbimiz Türkiye için atıyor. Mazisi ortak istikbali ortak aynı şekilde hayali ve hedefi ortak büyük bir ailenin fertleriyiz.

Geçen hafta biliyorsunuz Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığımız siyasi partilere dair güncel verileri açıkladı. Buna göre AK Partimiz 11 milyon 543 bin 301 üye sayısıyla zirvedeki yerini 2025 yılında da yerini korudu.

İkinci sırada yer alan ana muhalefet partisine bu sene de fark attık. CHP ile üye sayısı farkı 9,6 milyondan fazladır.

Bizim kapımız ülkesine ve milletine hizmet etmek isteyen herkese açıktır daima da açık olacaktır. İnşallah bundan sonra da saflarımızı sıklaştırarak birbirimize kenetlenerek AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak daha da güçlenerek yola kararlılıkla devam edeceğiz.

Geride bıraktığımız 2025 yılında son 23 yılda gece gündüz demeden milletimiz için ter döktük.

CHP'nin başındaki zatı ve yönettikleri belediyelerde tembelliklerinden dolayı vatandaşa kan kusturan şürekasını umursamayacak biz işimize bakacağız.

2026 senesinin siz milletvekillerimizle birlikte tüm teşkilatımız tüm milletimiz ve insanlık için hayırlar getirmesini rabbimden niyaz ediyorum.

Krizlerin savaşların eksik olmadığı 2025'te milletin emanetine en güzel şekilde sahip çıktık. Türkiye'nin çıkarlarına halel getirmedik. 5. yılına girecek Rusya Ukrayna savaşından Gazze Soykırımına komşumuz İran'a düzenlenen saldırılardan Sudan'daki insani felakete Katar'a yapılan operasyonda aldığımız tavra Terörsüz Türkiye çalışmalarından 19 Mart sonrası sokaklarımızın terorize edildiği nümayişlere kadar her alanda içeride ve dışarıda çok başarılı bir sınav verdik.

Gerçekten büyük bir emeğin ürünü olan bütçemizi tavizsiz uygulayarak ekonomideki hedeflerimize ulaşacağız. Daha önce de ifade ettim; 2026 senesi ülkemiz için, unutmayın, bir reform yılı olacak. Büyük kongremizde genel çerçevesini açıkladığımız Türkiye Yüzyılı reform programımızı Meclisimizin de desteğiyle inşallah hayata geçireceğiz. Bunun dışında çocuklarımızın dijital tehditlerden korunmasından sosyal yardım sistemimizin yeniden gözden geçirilmesine kadar geniş bir yelpazede insanımızın hayatına dokunan reformları milletimizle buluşturacağız.

Dünyanın ve bölgemizin hangi ciddi tehlikelerle yüzleştiğini hepimiz takip ediyoruz. Enerji kaynaklarını elde etme uğruna yeni bir paylaşım rekabetinin hem de çok agresif bir şekilde yaşanacağı görülüyor. Batı dünyası yıllardır başka ülkeleri tehdit etmek için kullandığı argümanları tek tek kaybediyor. Masada olmayanın menüye konulduğu acımasız bir bölüşüm kavgasının tam ortasındayız. Dalga boyu giderek artan bu küresel fırtınadan Türkiye'yi selamete ulaştıracak olan kadro bellidir. Bu kadronun adı da AK Parti ve Cumhur İttifakıdır.

Seçim zamanı meydanlarda vatandaşı vaat yağmuruna tutup bugün Başkent Ankara'ya su bile veremeyen beceriksizliklerin insafına bu milleti bırakmamak için yapacağız.

Bunu yabancılara ülkeyi şikayet etmeyi maharet zanneden kalitesi ve kalibresi düşük siyasetçileri tarihin tozlu raflarına göndermek için yapacağız.

Farklı zeminlerde milletimize hesap vermeyi prensip haline getirmiş bir kadroyuz. Milletimize verdiğimiz sözün arkasında durduğumuza inanıyorum. Meydanlarda hayal satıp bol keseden vaat dağıtıp 2026 Türkiye'sinde kış mevsiminde milyonlarca vatandaşımıza Kerbela'yı yaşantınlar gibi olmadık. Değerli kardeşlerim biz dünyadaki zorluklarla birlikte işte bu vizyonsuzlukla da mücadele ettik halen ediyoruz.

Adalette Yargı Reformu stratejimiz kapsamında 10. ve 11. yargı paketimiz yasalaşarak yürürlüğe girdi.