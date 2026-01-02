Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi günü Trump'la görüşeceğim

Haberin Devamı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Yeni yıla girerken Galata Köprüsü üzerinde hep birlikte tarihi bir ana şahitlik ettik. Bu, şunu gösteriyor Filistin yalnız değil. Filistin'i Gazze'yi yalnız bırakmayacağız.

"NETANYAHU DENİLEN BU FİRAVUNUN YAPTIKLARI YANINA KAR KALMAYACAK"

Netanyahu denilen bu firavunun yaptıkları yanına kar kalmayacak. Çünkü 7'den 70'e çok mazlumun ahını aldı. Bu yavruların ahı onun yanına kar kalmaz. O çadırdan başka her şeye benzeyen, rüzgarların, yağmurun, çamurun içindeki o yavruların hali, herhalde onların ahı Netanyahu'ya kar kalmaz.

Konteyner göndermek istiyoruz müsaade etmiyor. Elimizde konteynerler var, gönderemiyoruz. Bunlarla o çadırlarda yaşamaktan Filistinli, Gazzeli kardeşlerimizi kurtarma şansına sahip olabilirdik ama olamıyoruz. Er ya da geç inşallah o mazlumları bu sıkıntıdan kurtaracağız.

"TRUMP İLE PAZARTESİ GÖRÜŞECEĞİM"

Şu anda bildiğiniz gibi benim gerek Sayın Putin ile gerek Zelenski ile gerek bu konuda Trump'la, Avrupa ülkelerinin liderleriyle görüşmelerim devam ediyor. Bu hafta içinde Paris'te yine böyle bir zirve, "Gönüllüler Konferansı" adı altında olacak ve benim adıma oraya Dışişleri Bakanım katılacak. Ama bu arada yine Sayın Trump'la da pazartesi saat 4 gibi yine bir görüşmemiz olacak ve bu konuları, Rusya-Ukrayna arasındaki konuları, aynı şekilde Filistin'deki konuları da görüşme fırsatını bulacağız.

EKONOMİ

2026'ya her şeyden önce olumlu bir şekilde girdik giriyoruz. Gerek enflasyondaki düşüş gerekse Merkez Bankamızın rezervi her geçen gün daha iyiye gidiyor. 2026 bu noktada başarılarla dolu bir yıl olarak geçecek. Buna olan inancımız tamdır. Rezervimiz gayet iyi. Bundan dolayı da herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. İnşallah daha gayretle bu rezervi daha güçlü hale getireceğiz.

DEPREM KONUTLARI

Çevre Bakanlığımız, yani Murat Bey tüm ekipleriyle çalışmalarını sürdürüyor ve böylece 11 ilimiz deprem ili olarak bu çalışmalarını sürdürüyor. Deprem konutlarındaki hedeflerimize de inşallah ulaşacağız ve deprem konutlarının dışında da sosyal konutlarda da aynı gayretle yolumuza devam edeceğiz. 1+1, 2+1, 3+1 gibi inşallah projelerle yolumuza devam edeceğiz."