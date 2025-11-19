Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şunlar oldu:

Aziz milletim, değerli vekillerimiz, kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, değerli misafirler, bir grup toplantımızda daha sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Buradan 81 vilayetimizdeki vatandaşlarıma selamlarımı yolluyorum.

Gözü ve gönlü bizimle olan soydaş ve kardeşlerimize saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Grup toplantımızın hayırlara vesile olmasını tüm kalbimle niyaz ediyorum. Dayanışmanız için, coşkunuz, ahde vefanız için her birinize tek tek teşekkür ediyorum.

"DÜŞEN UÇAKLA İLGİLİ İNCEEME TİTİZLİKLE YAPILIYOR"

Geçen hafta gözyaşları ile hakka uğurladığımız askerlerimizi ve yangın söndürme uçağı pilotumuzu bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor ailelerine baş sağlığı diliyorum. Uçağın düşmesi ilgili incelemeler çok yönlü ve titizlikle yapılıyor. Uzman ekibin inceleme bilgileri kamuoyu ile paylaşılacaktır. Dilovası'nda hayatını kaybeden emekçi kardeşlerimize rahmet diliyorum. İstanbul'da 2'si çocuk 4 kişinin öldüğü olayla ilgili ilgili soruşturma da büyük bir hassasiyetle yürütülmektedir. Son iki haftada 11 canımızı yitirdiğimiz her iki olayda İhmali olan kim varsa hepsi tespit edilecek ve kimsenin gözünün yaşına bakılmayacaktır.

2025 yılı 3. çeyrek istatistiklerine göre işsizlik oranı yüzde 8.5 olarak gerçekleşti. 29 aydır işsizlik oranı tek hanede seyrediyor. Ekonomi programımızın neticelerini alıyoruz. Ekim 2025 itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatımız, 270.2 milyar dolarla tarihin en yüksek seviyesine ulaştı

Milletçe hepimizi sevindiren gelişmelerin hayırlı olmasını diliyorum. Bu başarıları bölgemizdeki sıcak çatışmalara, ticaret savaşlarına rağmen elde ettik. Bir kez daha ihracatçı kuruluşlarımızı, iş insanlarımızı, işçilerimizi, bakanlıklarımızı ve bürokratlarımızı kutluyor ve kendilerine şükranlarımı sunuyorum.

MUHALEFET İKBAL VE ŞAHSİ MENFAAT PEŞİNDE KOŞUYOR

CHP Genel Başkanı ve yol arkadaşları sadece yalan, polemik üretirken 2 saatte 23, günde 550 yeni yeni konut üretiyoruz. Bizler İktidar ve ittifak olarak ülkeye, millete hizmet, sorunları çözmek için koştururken ana muhalefet ikballerinin, şahsi hesaplarının peşinde koşuyor. Bizimle yarışacak hizmet, eser yok. Milletin sorunlarına çözüm üretecek vizyon da yok. Bunların yerine bolca küfür, hakaret, siyasi nezaketsizlik var. Aykırı her sesi susturma çabası var. Grup toplantısında bir video izletmişler. Tabii ortada tek bir eser ve hizmet olmayınca ellerinde sadece yolsuzluk dosyaları kalıyor. Bunun üzerinden giderlerse video yapacak malzeme bulmada hiç sıkıntı çekmezler. Baklava kutularından para kulelerine kadar onlara en az birkaç sene yetecek malzeme var. Ana muhalefetin bu tükenmişlik sendromundan kurtulmasını temenni ediyorum.

"BU DAVANIN BİR NUMARALI SANIĞI SİZİN BELEDİYE BAŞKANINIZ"

23 yıllık çabalarımızda karşımızda statükoyu, statükonun temsilcisi CHP'yi bulduk. İmtiyazlarını kaybetmek istemediler. Düne kadar yargıyı yedek kuvvet gibi kullananlar bugün İstanbul'a karabasan gibi çöken suç şebekesinin hukuki akıbetini siyasi kumpas olarak yaftalıyor. CHP'nin bizi ısrarla neden taraf yapmaya çalıştığını anlamıyoruz. Sayın Özel şunu unutmasın, biz ne partilerinin içindeki mikro iktidar savaşlarının ne de yüz kızartıcı ithamlarla dolu bu davanın tarafıyız. Talep ve beklentimiz adil ve tarafsız yargılama ile gerçeklerin ortaya çıkarılması ve suçlulara hukuk önünde hesap sorulması. Bu hesap siyasi hokkabazlıkla, suç bastırmakla kapatılamaz. Bu hesap en iyi savunma saldırıdır kurnazlığı ile, yargı mensuplarını hedef alarak kapatılmaz. Bu davanın bir numaralı sanığı sizin belediye başkanınız veya başkanlarınızdır. Bu davanın ihbarcıları da itirafçıları da sizin adamınız. Biz bu davanın hiçbir yerinde yokuz ve olmadık. Bu davayı siyasallaştırmaya gayret ettiklerini, sulandırmaya çalıştıklarını milletimiz gibi biz de görüyoruz. Yargı mercilerini yasal sınırlar içinde çalışır tutmak müşterek hassasiyetimiz olmalı. Görevini yapan yargı mensuplarına saldırmanın kimseye faydası olmaz. CHP yönetiminin giderek hırçınlaşan, çirkinleşen üslubunu aziz milletime havale diyorum. İşini doğruluk ile yapan bütün yargı mensuplarının yanındayız. Ana muhalefet partisi genel başkanının oturduğu koltuğuna yakışır olgunlukla hareket etmesini bekliyoruz.

"GÖNÜL COĞRAFYAMIZA TEKRAR YÜZÜMÜZÜ DÖNDÜK"

Biz devletlerden bir devlet değiliz. Bizim millet olarak kökleri milattan önceki asırlara giden ordu tecrübemiz var. Devlet kurma tecrübemiz, medeniyetler inşa etme tecrübemiz var. Biz bir gece yatıp sabah bütün kardeşlik mirasından azade olmuş bir millet olarak uyanamayız. Kimse sözlerimi farklı yerlere çekmeye yeltenmesin. Bizim hiçbir ülkenin topraklarında gözümüz yoktur. Türkiye'nin yıllarca sırtını döndüğü o gönül coğrafyamıza tekrar yüzümüzü döndük. Biz ülkemizin sınırlarında kalacağız ama bizim gönül coğrafyamıza kimse hudut biçemez, dedik. Bize on yıllar boyunca aynı masalı anlattılar. Bugün de aynı masalı ısıtıp ısıtıp önümüze getiriyorlar. Neymiş Araplar bizi sırtımızdan vurdu, hadi oradan. O yıllarca kardeşlerimize sırtlarını döndüler, sermayeyi bile renklerine ayırdılar.

Suriyeli kardeşlerimizi misafir etmeye devam ediyoruz. Aziz milletimiz Suriye'deki devrim ile şerefine şeref kattı. Ensar ruhu ile onlara sahip çıktığımız için biz şereflendik. Şimdi misafirlerimiz kendi vatanlarına dönüyor ve dönerken bize dua ediyorlar. Suriye sokaklarında Türkçe ikinci dil olarak konuşuluyor. Suriye'nin kalıcı huzura, refaha, emniyete kavuşması için girişimlerimiz sürüyor. Suriye'nin güvenliği bizim güvenliğimizdir.

Biz sömürmenin peşinde değiliz, hiç vermeyip sürekli alanlardan değiliz. Biz Selçuklu'nun torunlarıyız, Osmanlı'nın torunlarıyız. Biz yıkmak için değil gönüller yapmak için oralardayız.

Türkiye iç cephesini tahkim ettikçe dışarıda da güç kazanmıştır. İçeride kronik sorunlarımızı çözdükçe dışarıda da sorun çözme kabiliyetimizi geliştirdik. Şimdi daha büyük bir şahlanışın eşiğindeyiz. Terörsüz Türkiye ile ülkemizi yarım asırlık prangadan, büyük beladan kalıcı olarak kurtaracağız. Omuzlarımızda 86 milyonun mesuliyetini taşımanın bilinci ile davranıyoruz. AK Parti olarak bu samimi gayretin içindeyiz. Hamt olsun bugüne kadar gayet olumlu ilerlemeler kaydettik. Gazi meclisimizde geniş katılım ile komisyonun kurulması ile süreç toplumsal bir boyut kazandı ve farklı bir ivme yakaladı. İş dünyasından insan hakları kuruluşlarına, sendikalara, şehit ve gazi derneklerine kadar tüm katılımcılar komisyon tarafından dinlendi ve görüşleri önerileri not edildi. DEM Parti heyeti ve grubu sağ duyulu tavır içinde oldu. MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli de ilk günden itibaren yaptığı cesur, ufuk açıcı açıklamaları ile sürecin bugüne gelmesinde eşsiz katkılar sağladı. Biz de hassas çizgide yürüyerek sürece mihmandarlık yaptık. bilinen bilinmeyen pek çok badireyi atlattık. Komisyonun fikir ve hedef birliği içinde çalışmasını son derece kıymetli buluyorum. Ülkemiz demokrasisine birlik ve beraberliğine yaptığı katkılarını takdirle karşılıyor, meclis başkanımızı ve komisyon üyelerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Dünkü değerlendirmeler ışığında müteakip toplantının cuma günü yapıldığı anlaşılıyor. Türkiye'nin sırtında büyük bir belaya dönüşen terör belasından kurtulmanın vakti artık çoktan geldi. Verilen mücadeleleri terörsüz Türkiye ile taçlandırmamız gerekiyor. Bunu sorumluluğu siz vekillerimizin omuzlarındadır. Barış ikliminin kökleşmesine, her milletvekiline ,tüm siyasi partilere çok önemli görevler düşüyor. AK Parti olarak siyaset üstü zeminde ele aldığımız bu süreci menziline ulaştırmak istiyoruz. Milletimizin bizden beklentilerinin idraki ile çözüm odaklı olacağız. Umuyorum ki tüm partiler ve üyeler de bizimle aynı sorumlu davranışı sergiler. 86 milyonun el ele vererek birlik bayrağımızı yükselterek terörsüz Türkiye ve bölge hedefimize er ya da geç ulaşacağımızdan şüphe duymuyorum. Biz ülkemizin menfaatini her türlü çıkarın üzerinde gören bir kadroyuz. Bu ülke için yeri geldi elimizi, yeri geldi tüm gövdemizi taşın altına koydu. Terörsüz Türkiye sürecinde de millet memleket aşkı ile hareket ediyoruz. Tek bir gayemiz var o kanlı hançeri çıkarmaktır. Allah'ın izni ile milletimizin desteği ile bunu başaracağız. Sonuçta Türkiye olacak milletimiz olacak, kardeşlik olacaktır.