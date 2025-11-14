Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zulme karşı hakkı savunacağız

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şunlar oldu:

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Programımıza teşrif eden misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Bu kıymetli sergiyi tertipleyen vakfımıza, organizasyonda emeği geçen her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum. İnsan hakları ve adalet konusunda çok güçlü iki ses olan Şule Yüksel Şenler ve Malcom X'in mücadelesini anlatan serginin hayırlı olmasını diliyorum. Gençlerimizin bu sergiyi ziyaret etmesini tavsiye ediyorum. Kendilerinden önceki dönemde ne zorluklar verildiğini bu sergide görebilecek.

Şule Yüksel Şenler hanımefendiyi minnetle, özlemle yad ediyorum. Vakfımızı da ayrıca tebrik ediyorum. Şule hanımın mirasına sahip çıkan vakfımızın çalışmalarını takdir ediyorum.

Terbiye ailede başlar. Ailede ise bu daha çok anneye düşmektedir. Vakfımızın MEB ile imzaladığı protokol ile bu çalışmaları yeni bir merhaleye taşıdığını görüyoruz.

"YAŞADIKLARI ÇAĞA MÜHÜRLERİNİ VURDULAR"

Diğer taraftan ortaya koyduğu mücadele ile tüm dünyada hafızalara kazınan Malcom X'i de rahmetle hürmetle anıyorum. Zorbalara ve zorbalıklara boyun eğmedi, ırkçılığa meydan okudu, eşitsizliğe baş kaldırdı. Yaşadıkları çağa mühürlerini vuran her iki ismin ortak özelliği de şuydu zulüm kimden gelirse gelsin hakkı ve hakikati sonuna kadar savunmak, dönmemek, sapmamaktı.

Bedeller ödeyen bu her iki isim hem tarihteki hem kalplerdeki yerlerini almışlardır. Rabbim bizi de onların gittiği yoldan ayırmasın diyorum. Kalpleri bizimle atan, ümmet olma şuurunu sözleri ile yürekleri ile ortaya koyan kardeşlerime selamlarımı muhabbetlerimi gönderiyorum.

Ateşkesin ardından İsrail ihlallerine rağmen yaralarını sarmaya çalışan Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere Sudan'da Somali'de ve daha çok yerde zor günler geçiren kardeşlerime buradan dayanışma mesajlarımı yolluyorum. Doğru kendine bir yol bulur. Haksızlığın karanlığı hakikatin ışığını bastıramaz. Zulme karşı hakkı savunacağız.

"ŞULE ABLAMIZ BİZLERE GÜÇLÜ BİR MİRAS BIRAKTI"

Kelime anlamı itibariyle Şule, ışık alev parıltı demektir. 6 yıl önce dualar ile ebediyete uğurladığımız Şule Yüksel Şenler, adalet ve hakikat ışığının Türkiye'deki en güçlü yansımalarından biri olmuştur. Şahsımın ve değerli eşimin hayatında özel yeri olan Şule ablamız konferansları ile röportajları ile, kalemi ile bizlere güçlü miras bırakmıştır. Kılık kıyafet özgürlüğünün tam anlamıyla sağlandığı bir ülke için fedakarca çalışmıştır. Bugün bize özgürlüklerden dem vuran faşist odakların radarına girmiştir, kara listelere adı büyük harflerle yazılmıştır. Defalarca tehdit edilmiş, evi kundaklanmış ama taviz vermemiş, fikrin surlarına iman ve mücadelenin sancağını dikmişti.

Malcom X henüz çocukken ırkçı ve ayrımcı sistemin mağduru olmuştu. Henüz çocukken evleri kundaklanmış, babasını ırkçı bir cinayete kurban vermişti. Irkçılık ve ayrımcılığa karşı isyan bayrağını açan Malcom X de aynı yollardan geçmiş ve canı pahasına mücadele etmiştir. Yalnızca ten renginden dolayı dışlanan siyahilerin yükselen sesi olmuştur. O da birilerini rahatsız etmiş ve birilerinin öfkesini üzerine çekmiş, onun da evi kundaklanmış, defalarca hedef alınmış ve 40 yaşında menfur bir suikast ile hayatını kaybetmiştir.

Zulüm, baskı ve ayrımcılık olduğu sürece buna direnenler de olacaktır. Yarım asrı bulan siyaset hayatımızda bize olan teveccühü boşa çıkarmadık emanete halel getirmedik. Başta baş örtüsü yasakları olmak üzere en zorlu engelleri, en çetin badireleri aşmayı başardık. Bundan sonra da kimseden korkmadan, asla geri adım atmadan hakkı savunacağız.

20 şehidimizi tekrar rahmetle anıyor, ailelerine başsağlığı dileklerimi şahsım, ailem, milletim adına özellikle ifade ediyorum. Mekanları cennet olsun.