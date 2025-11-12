Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Dün 86 milyonun tamamını yüzde boğan çok acı bir haber aldık Karabağ zaferinin beşinci yıl dönümü kutlamaları için Azerbaycan’da bulunan birliğimizi taşıyan C 130 tipi askeri kargo uçağımız ülkemize gelmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra Gürcistan Azerbaycan sınırına yakın bölgede düştü. Maalesef 20 vatan evladını şehit verdik. Yüreklerimizdeki yangını tarif etmek mümkün değil.

İsimlerini kalbimizin en mütena köşesine yazdığımız uçuş ekibinden: Yarbay Gökhan Korkmaz, Binbaşı Nihat İlgen, Binbaşı Serdar Uslu, Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan, Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Astsubay Başçavuş Burak Özkan, Astsubay Üççavuş Emre Altıok, Astsubay Üççavuş Burak İbegi, Üsteğmen Emre Mercan, Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız, Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan, Astsubay Başçavuş İlker Aykut, Astsubay Başçavuş Akın Karakuş, Astsubay Üççavuş Berkay Karacay, Astsubay Üççavuş İlhan Ongan, Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, Uzman Çavuş Cem Dolapcı, ve Uzman Çavuş Emre Sayın’ı rahmetle yâd ediyorum.

Cenab-ı Allah, şehitlerimizin mekânlarını cennet, makamlarını âli eylesin. Yüreklerimizdeki yangını tarif etmek elbette mümkün değil. Gözyaşlarımızı içimize akıtıyor, acımızı kalbimize gömüyoruz.

"UÇAĞIN KARA KUTUSUNA ULAŞILDI"

Olayın haberini alır almaz, Millî Savunma Bakanımızın yanı sıra İçişleri ve Dışişleri Bakanlarımız muhataplarıyla temas kurdular. Arama-kurtarma çalışmaları süratle başlatıldı. Görüntü almaları için Gürcistan makamlarıyla iş birliği içinde insansız hava araçlarımızı hemen harekete geçirdik.

Aynı gün, akşam saat 17.00 itibarıyla uçağın enkazına ulaşıldığı bilgisi geldi. Uçağın enkazının bulunduğu alan güvenlik amacıyla kordon altına alındı.

Yine dün gece, 46 kişilik kaza-kırım inceleme ekibimizin bölgeye intikalini sağladık. Uçağımızın kara kutusu bulunmuş ve incelemeler başlatılmıştır. Şehitlerimizin 19’unun naaşına ulaştık, son naaşımıza yönelik arama çalışmalarımız sürüyor.

Milletimizden yalanlara karşı uyanık olmalarını özellikle rica ediyorum. Sosyal medyada kirli siyaset uğruna böyle bir hadiseyi istismar edecek kadar alçalanlara prim vermemelerini rica ediyorum. Şehitlerimizin yakınlarına acılı ailelerine aziz milletimize bir kez daha başımız sağ olsun diliyorum.

