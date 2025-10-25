Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye küresel bir güce dönüşüyor

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı"nda yaptığı konuşmada, ülkenin tüm illerindeki vatandaşlara selam ve sevgilerini gönderdi. Yurt içi ve yurt dışından farklı mecralardan programı takip edenlere muhabbetlerini de ileten Erdoğan, ülkenin ve dünyanın dört bir yanında davalarına gönül, hareketlerine omuz, çalışmalarına güç veren yol arkadaşlarına ve parti mensuplarına şükranlarını sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salonlara sığmayan şu coşkunuz için sizleri yürekten selamlıyorum. Şu anda bulunduğumuz yer, yerin altında 17 kat, 17 kat yerin altındayız. Belediye başkanlığım dönemimde burayı inşa ettik. Böyle bir salonu hazırladık. Yaparsa 'AK Parti yapar' dedik ve bu salonu inşa ettik."

Erdoğan, partililerin heyecanını, sevincini, emeğini gördükçe merhum şair Abdurrahim Karakoç'un "Ben milletim uğruna adamışım kendimi. Bir doğrunun imanı, bin eğriyi düzeltir. Zulüm Azrail olsa hep Hakk'ı tutacağım. Mukaddes davalarda ölüm bile güzeldir." mısralarını hatırladığını söyledi.

"MEVLA BİRLİĞİMİZİ, DİRLİĞİMİZİ, ŞU MUHABBETİMİZİ İNŞALLAH DAİM EYLESİN"

Salondaki katılımcılara "Gençler ya siz ne kadar güzelsiniz. Allah sizi nazardan saklasın" diyen Erdoğan şunları kaydetti:

"Şu güzelliğiniz dağları deler, aşar. Millete hizmet yolunda, gecesini gündüzüne katan, milletin çizdiği rotadan asla ayrılmayan, mukaddes dava uğruna ölümü göze alan sizler gibi yol arkadaşlarını şahsıma nasip ettiği için Rabbime sonsuz hamdüsenalar olsun. Mevla birliğimizi, dirliğimizi, şu muhabbetimizi inşallah daim eylesin. Rabb'im zihnimizi, fikrimizi, gayemizi, istikamet üzere sabit kılsın. Kurulduğu günden itibaren AK Parti'nin millete hizmet davasını, AK Parti'nin sevda ve hizmet bayrağını tüm Türkiye'de gururla dalgalandıran tüm kardeşlerime kalpten şükranlarımı sunuyorum. Teşkilatlarımız içinde görev almış fakat artık aramızda bulunmayan, vefat etmiş yol ve dava arkadaşlarımıza da bu vesileyle Allah'tan rahmet diliyorum."

"TOPLUMUN TÜM KESİMLERİNİN NABZINI TUTTUK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yoğun ve titiz bir saha çalışmasının nihai değerlendirme toplantısı olarak gördüğüm 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum. 49 gün gibi çok kısa bir sürede 81 ilde 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nı başarıyla tertipleyen yol arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. 49 gün boyunca sahada ter döken her bir kardeşimin emeklerine sağlık.

Ana muhalefet partisi ülkemizi yabancılara şikayet turları düzenlerken biz milletimizle kucaklaştık. Türkiye'nin dört bir ucunda işçisinden emeklisine 2 ayda yüzbinlerce vatandaşımızla bir araya geldik.

Toplumun tüm kesimlerinin nabzını tuttuk. Tabii CHP'li belediyelerde işimiz daha çok zor. CHP'li belediyelerin alameti farikası olan yolda kalan otobüslerden akmayan musluklara, yolsuzluk iddialarına kadar birçok sorun bize iletildi. Şikayet listemiz biraz daha uzun. Son iki seçimde el değiştiren yerel yönetimlerdeki dertlerin kabarıklığı bizim açımızdan da ibretlikti.

"BU HAREKET ERDEMLİLER HAREKETİDİR"

Yol haritamıza yeni şeklini veriyoruz. AK Parti yolunu da yönünü de milletin belirlediği bir partidir. Bu hareket erdemliler hareketidir.

Bu güne kadar ne yaptıysak halk için yaptık. Milletin rotasından başka merciler edinenler bu hareketin içinde yaşama şansı bulamadılar. Milletin rehberliği konusunda şüphe taşıyanlar bu harekete ayak uyduramadılar.

Tüm samimiyetimle söylüyorum AK Parti Türkiye'de kurumsal teşkilatlanmayı adeta inşa eden bir partidir. Kendimizi sürekli yenileyerek, durmak yok yola devam diyoruz.

Milletimize mahcup olmamak için ne gerekiyorsa yapacağız dedik. Yaptık ve yapıyoruz.

Dün milletimizin hasretle beklediği müjdeyi paylaştık. Yüzyılın konut projesini tanıttık. Bunlardan yüz binini inşallah İstanbul'da inşa edeceğiz. Konut projemizin bir kez daha milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

"TÜRKİYE'SİZ DENKLEM KURULAMIYOR"

Sancılı bir dönemden geçiyoruz. Savaşlar çevremizi tehdit ediyor.

Suriye'den Gazze'ye, Körfez'den Rusya Ukrayna arasındaki çatışmaya kadar hiçbir yerde Türkiye'siz bir denklem kurulamıyor.

Artık hem bölgesinde hem de dünyada sözüne itibar edilen, kendisine huzur ve istikrar ihraç eden bir Türkiye var.

Türkiye attığı kararlı adımlarla artık küresel bir güce dönüşüyor. Bugün barış, huzur, istikrar denince akla ilk Türkiye geliyor. Şefkat ve merhamet, adalet denince zihinlerde ilk bu aziz millet canlanıyor.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' MESAJI

Barışın, kardeşliğin, kalkınmanın ve adaletin egemen olduğu Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun kuvveden fiile çıkarma yolunda tarihi bir eşikteyiz. Türkiye Yüzyılı'na giden yolda ilk sırada yarım asırlık terör musibetinden ülkemizi kurtarmak yer alıyor. Bu meselenin çözülmesini istemeyen odakların tuzaklarına düşmeyeceğiz. Aramıza nifak sokmak isteyenlere aldanmayacağız.

Gayemiz, nesillerin heba olmadığı, annelerin ağlamadığı, barışın, güvenliğin, huzur ve refahın hüküm sürdüğü iklimin tüm bölgemizde hakim kılınmasıdır.

Ortak bir iradeyle inşallah önce terörsüz Türkiye'yi, ardından da terörsüz bölgeyi en kalıcı eserimiz olarak bu ülkenin evlatlarına kazandıracağız.

Bugünkü toplantımızın hayırlara vesile olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum.

Gençler durmak yok, yola devam."