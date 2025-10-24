Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını açıkladı! İşte satılacak konutların özellikleri ve şartları

Haberin Devamı

"Yüzyılın Konut Projesi Programı"nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan projenin detaylarını anlattı. İstanbullulara "500 bin konutun 100 binini İstanbul'a ayırdık. Her iki yakada toplam 100 bin konut inşa edeceğiz." sözleriyle müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan 2+1 ve 1+1 şeklinde yapılacak konutlardan Ankara'ya 30 bin İzmir'e 21 bin, Bursa, Gaziantep ve Konya'ya 13 bin, Hatay ve Diyarbakır'a ise 12 bin inşa edileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca İstanbul'da da TOKİ tarafından 15 bin konutun kiraya verileceği bilgisini de paylaştı.

"YENİ BİR DÖNEMİ FARKLI BİR ŞEKİLDE BAŞLATACAĞIZ"

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinden satırbaşları:

Aziz milletim, sevgili İstanbullular sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Fatih'in emaneti İstanbullumuzun dört bir yanındaki vatandaşlarımıza selamlarımı gönderiyorum.

Sizlerin huzuruna her zaman olduğu gibi yepyeni yatırımlarımızla çıkmanın bahtiyarlığı içerisindeyim.

Evet geçtiğimiz günlerde müjdesini verdiğimiz 100 yılın konut projesi için sizlerle bir aradayız. Bugün yeni konut hamleleriyle güzel İstanbullumuzdayız.

İnşallah bu projemiz yeni bir dönemi farklı bir şekilde başlatacaktır. Konut projemizin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Projeye destek veren tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum.

"REHAVETE KAPILMIYOR, İVME KAYBETMİYORUZ!"

Tam 23 yıldır ihtiyaç duyduğu her an milletimizin yanında olduk. Kimseyi ayırmadan kimseyi dışlamadan 86 milyon vatandaşımızın tamamına hizmet götürdük. Bugün de aynı kararlılıkla çalışıyoruz. Rehavete kapılmıyoruz. İvme kaybetmiyoruz. Vitesi asla düşürmüyoruz. Hız kesmeden yolumuza tam gaz devam ediyoruz.

Her ailemizin sıcak bir yuvaya güvenli bir konuta kavuşması barınma ihtiyacını en düşük maliyetlerle karşılaması bizim için vazgeçilmezdir.

Türkiye'yi bir uçtan diğer uca yepyeni yaşam alanlarıyla donattık. Muhalefet laf polemik üretiyor biz insanların ihtiyaçlarına yönelik etkin çözümler üretiyoruz. Buralar çamur çukur çöp bu haldeydi. Şimdi ne hale geldi. Burası böyleyken Bağcılar farklı mıydı, Küçükçekmece farklı mıydı? Hepsini dönüştürdük.

MUHALEFETİN EN BAŞARILI YANI: ÇÖP, ÇAMUR, ÇUKUR!

TOKİ'yi bile imrendirecek dedikleri projeyi ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Bu muhalefetin en başarılı yanı neydi: Çöp çamur, çukur! Güya TOKİ'ye rakip olmak için çıktıkları yolda dolandırıcılıktan mahkemeye düştüler.

Dar gelirli 5 milyon vatandaşımızı modern sağlam ve çevre dostu yaşam alanlarına biz kavuşturduk.

Bir ay sonra inşallah 350 bininci yuvamızın anahtarlarını da aynı şekilde afetzede kardeşlerimize takdim edeceğiz. Yıl başına kadar 453 bin afet konutunu depremzede vatandaşlarımıza gönül huzuruyla sorunsuz sıkıntısız teslime edeceğiz. Yeni yuvasına kavuşmamış tek bir vatandaşımız kalmayıncaya kadar ter dökmeye kararlılıkla devam edeceğiz.

100 BİNİ İSTANBUL'A AYIRDIK

Aziz kardeşlerim projemizle 81 ilimizin tamamına toplam 500 bin konut yapacağız.

Bu 500 bin konutun 100 binini İstanbul'a ayırdık.

İstanbullumuzun her iki yakasında toplam 100 bin konut inşa edeceğiz.

Ankara'ya 30 bin İzmir'e 21 bin Bursa, Gaziantep ve Konya'ya 13 bin Hatay ve Diyarbakır'a ise 12 bin yeni yuva kazandıracağız.

Şehitlerimizin kıymetli ailelerine kahraman gazilerimize ve engelli kardeşlerimize yüzde 5 oranında ayrı bir kontenjan ayırdık.

ÜÇ VE DAHA ÇOCUĞU OLANLARA YÜZDE 10, EMEKLİLERE YÜZDE 20 KONTENJAN

Üç ve daha fazla çocuğu olan ailelerimizde yüzde 10'luk bir kontenjan tahsis ettik.

Emekli vatandaşlarımıza proje kapsamında yüzde 20 kontenjan ayırdık.

500 bin sosyal konut projemizde de çok önemli bir bölümü de gençlerimize ayırdık.. Projemizdeki yuvaların yüzde 20'sini 18 30 yaş arası gençlerimize tahsis ediyoruz.

İnşa edeceğimiz konutlar 2+1 ve 1+1 evlerden oluşacak.

Evlerimizin tamamı yatay mimariye ve geleneksel dokuya uygun şekilde tasarlanacak.

Projemize 18 yaşını doldurmuş tüm vatandaşlarımız başvurabilecek. Ancak önceliğimiz henüz evi olmayan vatandaşlarımızdır. Bundan dolayı tapuda eşi veya çocuklarının üzerine kayıtlı evi olanlar bu aşamada başvuru yapamayacak.

YÜZDE 10 PEŞİNAT 240 AY VADE

Ayda 6 bin 750 TL taksitle ödenecek. Evler 240 ay vade ile satışa sunulacak. Başvurular 15 Kasım'da başlayacak. Kuralar aralık ayında çekilecek. İlk teslim Mart 2027'de gerçekleşecek.

Bunun dışında da fahiş kira sorunuyla mücadelemiz sürecek. Burada yüzyılın konut projesindeki yeni evlerimizin fiyatlarını da sizlerle paylaşmak istiyorum. 500 bin sosyal konut projesindeki evlerimiz ayda 6.750 liradan başlayan taksitlerle ödenecek.

Satış bedeli ise 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Bu konutlar devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak. Yani vatandaşlarımız uzun vadeli, düşük taksitli ve güvenli bir şekilde ev sahibi olacak. Böylelikle son dönemde olağan dışı artan kira fiyatlarına karşı güçlü bir kalkan oluşturacağız. Aynı zamanda döngüsel sosyal konut modeliyle her yıl daha fazla sayıda vatandaşımızın uygun şartlarda konuta erişiminin önünü açacağız.

Diğer taraftan, afetlere dirençli 500 bin yeni yuvayı da milletimizin istifadesine sunacağız. Başvurular, 15 Kasım 2025 tarihinde başlıyor. Başvurularla birlikte inşaat çalışmalarının da startını vereceğiz. Kuraları, bu yılın aralık ayında çekiyoruz. İlk teslimleri ise Mart 2027'de Allah'ın izniyle gerçekleştireceğiz.

Değerli kardeşlerim. Burada şunu da ifade etmek isterim: Yüzyılın konut projesi sadece evlerden oluşmuyor. Bu projeyle aynı zamanda insan odaklı ve tam teşekküllü yeni yaşam alanları inşa ediyoruz. Şehirlerimizi mahalle konaklarıyla da süsleyeceğiz.

KİRALIK KONUT PROJESİ

İlk kez kiralık konut uygulamamızı devreye alıyoruz. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle şimdilik sadece İstanbul'da hayata geçecek ve 100 bin konut haricinde bunun için 15 bin adet kiralık konut belirledik. İşçi, memur, asgari ücretliler, sosyal hak sahibi aileler, genç çiftlerimiz ve kentsel dönüşüm kapsamına giren hak sahipleri için ayırdığımız kontenjanları önümüzdeki günlerde paylaşacağız.