Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in attığı imzanın arkasında durması temin edilmeli!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hayri Gür Spor Salonu'nda, Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Bizi Trabzonlu kardeşlerimize tekrar buluşturan Trabzon'a yeni hizmetten yeni eserler kazandırmayı nasip eden rabbime hamdolsun.



Rize'de 38 projemizi toplu atışlarını yapmış 2 projemizin temellerini atmıştık. Bugün de tam 13 milyar 514 milyon lira değerindeki 130 projemizin toplu açılışı vesilesiyle sizlerle bir aradayız.

Trabzon'a toplam 540 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık.

Kısaca bu hizmetlerden bahsetmek istiyorum:

Kanuni Bulvarı'nın 2 kilometrelik bölümünü tamamladık.

Beşikdüzü İskenderli Tonya il yolunu kullanıma açtık.

Toplam değeri 7 milyar lirayı aşan her iki projemiz sizlere hayırlı olsun.

Trabzon Şehir Hastanesi, Trabzon Üniversitesi ve Yomra kavuşağımızı da aynı şekilde hizmete aldık.

Hem şehir hastanemize ulaşımı hızlandıracak hem de Akçaabat Ortahisar ve Yomra'yı birbirine bağlayacak hafif raylı sistem projemizle ilgili çalışmalar Ulaştırma Bakanlığımız ile Trabzon Büyükşehir Belediyemiz koordinesinde sürüyor.

Yol sonuna kadar tüm çalışmaları tamamlamayı ve projemizi 2026 yatırım programına dahil ederek bir yapım projesine dönüştürmeyi hedefliyoruz.

Trabzon Havalimanı'nın ihtiyacı karşılamakta zorlandığını biliyorum. Yeni projeyi bitirdik ve inşallah ihalesini bu sene yapıyoruz. Çalışmalara da önümüzdeki yıl başlamayı planlıyoruz. Böylece deniz üzerine üçüncü havalimanımızı Trabzon'a inşaa edeceğiz.

İnşallah bunların açılış sevincini de sizlerle birlikte yaşayacağız.

Sevgili Trabzonlular:

Sizler de çok yakından takip ediyorsunuz. Yakın çevremizde gerçekten tarihi kırılmalar yaşanıyor. Bundan bir asır önce olduğu gibi dünya düzeni bizim de yer aldığımız coğrafya merkezli hadiselerle şekilleniyor.

Rusya Ukrayna arasındaki savaş 4. yılına girmek üzere. Her iki tarafta da on binlerce ölü, kayıp, yaralı var. Savaşı sonlandırmaya dönük çabalarda henüz netice alınamadı. Zaman zaman tırmanan bu kanlı savaş bölgemizle birlikte tüm dünyayı tedirgin ediyor.

Türkiye olarak; burada dengeli ve hakkaniyetli bir politika izliyoruz. Çatışmaların durması ve barışın tesisi için iki ülke ile de temas halindeyiz. Kardeniz'in güvenliğinin riske girmemesine büyük önem veriyoruz. Hamdolsun şimdiye kadar bunda başarılı olduk.

GAZZE'DE ATEŞKES

Gazze'de kalıcı huzura giden ilk adım geçtiğimiz günlerde atıldı. Ateşkes mutabakatı sonrası buruk da olsa gönülleri yaralı da olsa Gazzeli kardeşlerimiz ilk defa rahat bir nefes alıyor. Elhamdülillah çocukların yüzleri gülüyor. İsrail'in hava saldırıları nedeniyle oradan orya sürüklenen siviller zorla çıkarıldıkları yerlere geri dönüyor. Gazze'ye yardım girişleri hamdolsun hızlandı. Bizim insani yardım TIR'larımız da Gazze'ye ulaşmaya başladı. Bunlar iki yıllık zulümden sonra bizlere umut veren kalplerimize inşirah veren gelişmeler. Ama ateşkes anlaşmasıyla elbette her şey bitmiş değil. Şimdi çok daha büyük bir imtihan İslam Dünyasını ve insanlığı bekliyor. Öncelikle İsrail'in attığı imzanın arkasında durması temin edilmelidir. Daha evvel defalarca yaptığı gibi İsrail'in bir bahane bulup anlaşmadan çark etmesine izin verilmemelidir. İkinci Gazze'nin süratle ayağa kaldırılmasıdır. İsrail Gazze'nin yüzde 85'ini yaşanmaz hale getirdi. Suları kirletti, bahçeleri yok etti, binaları yıktı, okulları hastaneleri camileri bombaladı. Altyapı namına Gazze'de bir şey bırakmadı.

ÖZGÜR ÖZEL'E: HİÇ Mİ UTANMIYORSUN?!

Buradan CHP Genel Başkanına sormak lazım: "Taşıdığın Türkiye'nin ana muhalefet partisi kimliğine de mi saygın yok?" Diyet borcunu ödemek için Türkiye demokrasisini yabancı dostlarına kötülerken hiç mi utanmıyorsun. Madem vatana millete hayrın dokunmuyor, bari zarar verme. Allah ülkemizi ve milletimizi bunların zihniyetinden korusun. Biz sizin hukukunuzu namusumuz şerefimiz bilerek savunmayı sürdüreceğiz. Her yerde Türk milletini temsil edeceğiz.