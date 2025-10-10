Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tekrar soykırım ortamına dönülürse bedeli çok ağır olacaktır

Haberin Devamı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Baba ocağım Rize'deyim. Sevdanız için, vefanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 20-21 Eylül'deki sel felaketi nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bin 754 personel, 663 aracın yanı sıra 5 helikopterle sel felaketine müdahale ettik. Zarar ve hasar tespit çalışmalarımızı hamdolsun tamamladık. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun.

Aşkla çıktığımız yolda 24 yıldır aşkla koşmaya devam ediyoruz. İlk gün nasılsak bugün de öyleyiz. Dünya, zaman değişir bizim size olan sevdamız değişmez. Buraya elimiz boş gelmedik. 38 projemizin toplu açılışını, 2 projemizin temel atma törenini yapıyoruz. Toplam yatırım değeri 3 milyar 84 milyon lirayı geçen bu eserleri Rizeli hemşerilerimizin hizmetine vermenin gururunu yaşıyoruz.

Isırlık Tabiat Parkı'nın kara yolu bağlantısı, Isırlık Dağ Başı bağlantı yolunu kullanıma açtık. Her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan Ayder yaylamızın termal tesislerini yeniledik. Hemşin Şelaleleri Tabiat Parkımızın alan düzenlemelerini yaptık. Çat Vadisi ve Palovit Şelalesi'nin kanal betonlama ve kaya bariyer yapım işlemlerini tamamladık. Güneysu, İyidere ve merkez ilçelerimizdeki pek çok mahallenin kanalizasyon, yol ve betonlama çalışmalarını bitirdik. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.

Derslikleri, laboratuvarları, kütüphanesi, akademik ve idari ofisleriyle Sağlık Bilimleri Fakültemizi üniversitemize kazandırdık. Merkez, Güneysu, Ardeşen ve Derepazarı'nda toplam altı eğitim yuvasının kapılarını yavrularımıza açtık. Dosma'da 500 kişilik, Çayeli'nde ise 372 kişilik iki adet öğrenci yurdumuzu hizmete verdik. Ekrem Orhon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi uygulama otelini şehrin hizmetine sunduk. Rize İsmail Kahraman Kültür Merkezi'ni ve Çayeli Burak Karal Gençlik Merkezi'ni Rizeli kardeşlerimizle buluşturduk. Bunların özellikle gençlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

"RABBİM GÜÇ KUVVET VERDİKÇE 81 İL İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞACAĞIZ"

Çayeli ve İkizdere İlçe Emniyet Müdürlüklerimizi yeni hizmet binalarına taşıdık. Kaptanpaşa Karakol Komutanlığımızın inşasını tamamladık. Pazar ilçemizde bölge trafik denetleme amirliğimizin ve sahil güvenlik karakol komutanlığımızın, Hemşin'de Yaltkaya ve Doğanay köyü camilerimizin onarım ve restorasyon çalışmalarını bitirdik. Güneysu'da bir adet camimizi, Ardeşen'de ise Ensar Camii'ni ve 4-6 yaş Kur'an kursumuzu tamamlayarak hizmete aldık. Rize Millet Bahçesi Camii'mizin ve Ardeşen Kur'an kursumuzun temellerini birazdan birlikte atacağız. Bu projelerimiz de şimdiden şehrimize hayırlı, mübarek olsun.

Sağlık malum bizim en önemli meselemiz. Rize'ye sağlık alanında 23 yılda 7 milyar 211 milyon liralık yatırım yaptık. 2026 sonunda hizmete girecek şehir hastanesiyle Rize'miz sağlıkta öncü şehirlerden birisi olacak. Rabbim güç kuvvet verdikçe Rize için 81 il için canla başla çalışacağız.

"KİMSEDEN ÇEKİNMEDEN EZİLENLERİN SESİ OLDUK"

Bir taraftan ülkemiz içinde yatırımlarımıza hızla devam ederken, yurt dışında da yoğun bir diplomatik atak içindeyiz. Türkiye'nin uluslararası alandaki itibarını ve ağırlığını artırıyoruz. Dünya liderlerinin katıldığı önemli zirvelerde ülkemizi ve milletimizi gururla temsil ediyoruz. Türk milletinin hakkını, hukukunu ve çıkarlarını kararlılıkla savunuyoruz. Medeni denilen ülkelerin sessiz kaldığı, tepkisiz kaldığı trajedileri cesaretle insanlığın gündemine taşıyoruz.

Gittiğimiz her yerde kimseden çekinmeden ezilenlerin sesi olduk. Niçin biliyor musunuz? Çünkü biz bu toprakların evladıyız. Mazlumların ve mağdurların her zaman yanındayız. Zalimlerin karşısında eğilmeden bükülmeden dimdik duruyoruz.

Dün Mısır'dan hepimizi, tüm Müslümanları hatta vicdan sahibi tüm insanları sevindiren güzel bir haber aldık. Hamas ile İsrail hükümeti arasındaki görüşmelerde anlaşma sağlandı. İki yıl sonra ilk kez Gazze'de yüzler güldü. İnsanlar sevinçle sokaklara döküldü. Filistinli kardeşlerimizin mutluluğu bizi de bahtiyar etmiştir. Gazzeli kardeşlerimizin şükür secdesine kapandığını görmek bizi çok farklı bir duygu dünyasına götürdü. Gazze'nin iki yıllık zulmün ardından yeniden nefes alacak olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz.

İlk günden itibaren bu sürece en büyük katkıyı veren ülkelerden biriyiz. Tek bir masumun daha ölmemesi için tüm imkanlarımızı, kurumlarımızı seferber ettik.

Sonuçta anlaşma imzalandı ve Gazze'de kalıcı barışa giden yolun kapısı aralandı. Tüm zorluklarına rağmen bunu çok önemli buluyor, artık kan akmasın diyoruz. Çocuklar açlıktan ölmesin diyoruz.

Bundan sonra önemli olan anlaşmanın harfiyen uygulanmasıdır. Biz uygulama sürecinde de elimizi taşın altına koyacağız. İnsani yardımları hızla Gazze'ye ulaştıracağız. İsrail'in verdiği sözleri tutmama konusundaki kötü sicilini elbette biliyoruz. Sudan bahanelerle verdikleri sözleri çiğnediler. Attıkları imzalara maalesef ihanet ettiler. Bir kez daha aynı yanlış yola girmemeleri noktasında gerekli tedbirlerin alınması için de çaba gösteriyoruz.

"SABOTAJLARDAN UZAK DURULMALIDIR"

İki yıldır süren bombardımanın ardından Gazze'de enkaz var. Gazze'nin yeniden imarında da bize düşen neyse inşallah yerine getireceğiz.

Şunun altını çizerek burada söylemek isterim. Tekrar soykırım ortamına dönülmesinin bedeli çok ağır olacaktır. Bölgemiz özellikle de Gazze artık kana, katliama, gözyaşına doymuştur. Barışa fırsat tanınmalıdır, sabotajlardan uzak durulmalıdır.

Gazze direnişinde şehit düşen tüm kardeşlerimize Allahtan rahmet diliyorum.

"SAYIN ÖZEL'İN ÖZÜR BORCU YOK MU"

Ülkemizdeki ana muhalefetin vizyonsuzluğuna üzülerek ifade ediyorum; bu süreçte bir kez daha şahit olduk. Uzun süre Hamas'a terör örgütü dediler. Selam çaktıkları yerlerden umduklarını bulamayınca ağız değiştirdiler. İtibar suikastlarını devam ettirdiler. Amerika seyahatimiz öncesinde ve sonrasında CHP Genel Başkanı'nın söylediği hezeyanları sizler de işittiniz. Uzanamağı üzüme koruk diyen tilki misali her gün yeni bir mazeret üreterek ziyareti kötülüyor, manipülasyon yapıyor. Ziyareti kötüledi. Gazze'ye sahip çıkmadığımızı iddia etti. Dünkü anlaşma hakikatin ne olduğunu gösterdi. Herkes ülkemizi takdir etti, teşekkür etti. CHP Genel Başkanı'nın bir özür borcu yok mu? Sayın Özel'in devlet görevlilerimize özür borcu yok mu? Milletimize özür borcu yok mu? Sayın Özel, zincirlerini kıramadığı için böyle mühim hatalar yapıyor. Biz rakibimiz de olsa kimsenin böyle bir duruma düşmesini istemeyiz. Kulağına her fısıldanana itibar etmemesi gerektiğini hatırlatıyorum"