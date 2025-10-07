Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin toprak bütünlüğü önemli

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Aziz kardeşim Sayın Aliyev’e de müstesna ev sahipliğinden ötürü şükranlarımı sunuyorum. Dönem başkanlıkları için kendilerine üstün başarılar diliyorum. Bu vesileyle, 3 Ekim’de idrak ettiğimiz Türk Devletleri İşbirliği Gününü bir kez daha canı gönülden tebrik ediyorum.

Teşkilatın geride bıraktığı 16 yıl gibi kısa sürede, “dilde, fikirde, işte birlik” şiarıyla kaydettiği başarılara her geçen gün yenilerini ekliyoruz. İnşallah bu anlayışla başarılarımızın sayısını artırmaya devam edeceğiz.

Teşkilatımızı içine kapanık bir yapı olarak asla görmüyoruz. Teşkilatımızın başarılarına her gün yenilerini ekliyoruz.

Türk dünyasının bölgemizin istikrarında ve güvenliğinde birçok anlamda daha etkin rol üstlenebileceğine inanıyoruz. Bugün yakın coğrafyamızda yaşanan pek çok çatışma, savaş ve uluslararası hukuk ihlaline karşı teşkilatımızın kararlı duruş sergilemesi önemlidir. İsrail hükümetinin Lübnan ve Suriye ile başlayan, Yemen ve İran’la devam eden ve son olarak Katar’ı hedef alan saldırıları, bölgemizin istikrarına en büyük tehdidin bu ülkenin mevcut yönetiminden kaynaklandığını göstermektedir. Gazze’de 66 bin masumun hayatına mâl olan katliamların durması yönünde son günlerde yaşanan gelişmeler memnuniyet vericidir.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin insanlığın vicdanını yaralayan birçok meseleye kayıtsız kaldığı bir uluslararası sistemle karşı karşıyayız.

Biz, ancak Filistin halkının uluslararası meşruiyet ve hukuktan kaynaklanan hakları temelinde iki devletli bir çözümün kalıcı ve adil barışa kapı açacağına inanıyoruz. Bu yönde de çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ ÖNEMLİ

Suriye’de ise istikrarın tesisi, bölgemizde ve ötesinde güvenliğin sağlanması için olmazsa olmaz bir gerekliliktir. Birçok zorlukla mücadele etmesine rağmen, Suriye hükümetinin son dokuz ayda kaydettiği gelişme, geleceğe ümitle bakmamızı sağlıyor. Bu süreçte, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliğini muhafaza temelinde, siyasi, ekonomik ve güvenlik ortamının iyileşmesine odaklanmalıyız. Türk devletleri olarak Suriye hükümetiyle anlaşmamızı ilerletmeliyiz.

TÜRKİYE OLARAK İLK ADIMI ATIYORUZ

Türk devletleri olarak bilim ve teknoloji alanında hak ettiğimiz noktaya en kısa süre zarfında ulaşabilmemiz için güçlü işbirlikleri kurmalı ve bu alanda yüksek katma değere sahip ortak yatırımları gerçekleştirmeliyiz. Yapay zekâ konusunda küresel gelişmeleri yakalayabilmek ve kültürel zenginliğimizi muhafaza etmek için Türkçe büyük dil modelinin geliştirilmesine hız vermemiz gerekiyor. Ortak alfabe konusunda Türkiye olarak ilk adımı atıyor, Cengiz Aytmatov'u anlatan bir eser ile Oğuznameleri ortak alfabe ile basıyoruz.

Bugün de liderlere birer adet bundan takıyoruz. Aynı şekilde, Türk Dünyası Yayıncılık Kongresi’ni gelecek yıl Ocak ayında Ankara’da toplamayı planlıyoruz. 30 Ekim’den itibaren Semerkant’ta düzenlenecek olan UNESCO 43. Genel Konferansı’nda 15 Aralık’ın Dünya Türk Dili Ailesi Günü olarak ilan edilmesini temenni ediyorum. Özbek kardeşlerimize, bu önemli genel konferansın tertiplenmesinde şimdiden muvaffakiyetler diliyorum.

Bugün bir kez daha sergilediğimiz dayanışma kardeşlik parlak ortak geleceğimizi müjdeliyor. Büyük Türk dünyasını daha da güçlendirerek çocuklarımıza miras bırakacak olanlar bizleriz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’ın Ankara, Şuşa ve Bişkek’in ardından şimdi de Gebele’de aramızda bulunmasından son derece memnun olduğumu vurgulamak istiyorum. İki devletli adil çözüm yolunda Türk dünyasının Kıbrıs Türkü kardeşlerini yalnız bırakmadığını memnuniyetle müşahede ediyorum.

Gözlemci üyemiz Türkmenistan’ın da Türk Akademisi ve Türk Kültür ve Mirası Vakfı’na gözlemci üye olmasını memnuniyetle karşılıyorum. Türkmen kardeşlerimizi inşallah yakında aile meclisimizde tam üye olarak görmek istiyoruz. Teşkilatımızın kurumsal işleyişini hızlandırmak üzere üye ülkelerin sekretarya nezdinde daimi temsilci atamalarını önemli bulduğumu bu vesileyle ifade etmek isterim.

