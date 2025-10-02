Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Kıymetli il başkanları, kıymetli belediye başkanlarımız ve il genel meclis başkanlarımız; değerli dava ve yol arkadaşlarım, hepinizi en kalbi duygularımla, hasretle ve muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin vasıtasıyla, cennet vatanımızın dört bir yanındaki yol ve dava arkadaşlarıma selamlarımı ve saygılarımı gönderiyorum.

"İSRAİL BİR CİNNET HALİNDEDİR"

Gazze’de çocukların açlıktan öldüğü barbarlığa dikkat çekmek ve Filistinli mazlumlara insani yardım götürmek için yola çıkan küresel Sumud Filosuna yönelik haydutluğu lanetliyorum. İsrail yönetiminin uluslararası sularda seyreden sivillere yönelik düzenlediği bu saldırı, soykırım kadrosunun Gazze’deki insanlık suçlarını gizlemek için nasıl bir cinnet hâlinde olduğunu bir kere daha ispat etmiştir.

Haberin Devamı

Soykırımcı Netanyahu hükümetinin, bırakın barışın tesis edilmesini, böyle bir ihtimalin yeşermesine dahi tahammülünün olmadığı görülmüştür. Sumud Filosı, Gazze’deki vahşetin ve İsrail’in katliamcı yüzünün bir kez daha tüm dünyada görülmesini sağlamıştır. Türkiye, insanlığın ortak vicdanına tercüman olan Sumud Filosundaki tüm umut yolcularının yanındadır.

İlgili birimlerimiz, gelişmeleri sahada anbean takip etmekte ve aktivistlerin ile vatandaşlarımızın kılına zarar gelmemesi için gerekli tedbirleri almaktadır.

Devlet ve millet olarak önceliğimiz, Gazze’de akan kanın durması ve insani yardımların engelsiz bir şekilde mazlumlara ulaştırılmasıdır. Çok zor şartlarda hayat ve haysiyet mücadelesi veren Filistinli kardeşlerimizi sahipsiz bırakmayacak ateşkesin tesisi ve sulhü sükûnun hâkim olması için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

AK Parti'nin nasıl bir hareket olduğunu bilmeden partimiz ile ilgili sürekli ahkam kesenler bizi hiç bir zaman anlamadılar. Partimize attıkları iftira ve yalanlar her seferinde ellerinde patladı. Partimiz kadrosu arasına nifak sokma girişimleri hüsranla sonuçlandı. Şuraya özellikle dikkat çekiyorum; Partimizin kuruluşu üzerinden 24 yıldan fazla zaman geçti. AK Parti'ye şaşı bakanlarda hala değişim emaresi göremiyoruz. 24 senede defalarca çuvallamalarına rağmen aynı hatalar... Hatalarından ders almak yerine operasyonlarına devam ediyorlar. AK Parti olarak biz bir dava ve bir kadro hareketiyiz. Bizi bir araya getiren çıkarlarımız değil, değerlerimizdir. Davamıza olan sadakatimizdir. Makamlar rütbeler, koltuklar hepsi gelip geçidir.

Haberin Devamı

Yine burada geçtiğimiz haftalarda AK Parti ailelerine katılan Belediye başkanlarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Hizmetin adresi AK Parti ve Cumhur İttifakıdır... AK Partili Belediye banttı ve rantçı değildir, halkçı belediye demektir. Belediyeleri hısım akraba çiftliğine çeviren haramilerin baskılarına teslim olmak istemeyenlere kapımız açıktır, saflarımızı genişletmeye devam edeceğiz

Meclis'teki atmosfer umutlarımızın daha da artmasına vesile olmuştur. Dünkü tabloyu çok kıymetli bulduğumuzu özellikle belirtiyorum. Ana muhalefet partisinin uyduruk bir bahane ile kaçması bunların zihniyetinin görülmesini sağlamıştır. Meclis açılışından firar etmek için öne sürdükleri saçmalıkların hiç bir kıymeti yoktur. Bunların siyaset yapma tarzı maalesef böyle. Kendilerini hiç geliştiremiyorlar. Burada asıl üzücü veren durum yapılan ayıbın direkt millete ve Meclis'e yapmış olmalarıdır. Ne yazık ki CHP ortaya saçılan onca pisliğe rağmen, belediyeleri soyup soğana çeviren suç örgütlerinin etkisinden hala çıkamadı.

Ayrıntılar Geliyor..