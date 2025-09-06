×
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da yeni valilik binasının açılışını yaptı

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Malatya#Valilik
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2025 16:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Valiliğinin yeni hizmet binasının açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeşitli açılış ve programlara katılmak üzere Malatya'ya geldi.

Erdoğan, ilk olarak yapımı tamamlanan Malatya Valiliği yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı.

Valiliğe gelişinde tören mangasını selamlayan Erdoğan, yapılan duanın ardından Valilik binasının, Malatya ve Malatyalılar için hayırlı olmasını diledi ve "Ya Allah, bismillah." diyerek, beraberindekilerle kurdeleyi kesti.

Açılışın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Valiliği ziyaret ederek Vali Seddar Yavuz'dan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatyada yeni valilik binasının açılışını yaptı

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Erdoğan, Valilik şeref defterini imzaladı.

Açılış törenine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti milletvekilleri katıldı.

