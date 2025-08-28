'Hasımlarımız telaş içinde'... Cumhurbaşkanı Erdoğan: TCG Anadolu gemisinin bir büyüğünü yapıyoruz

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Gençlerimiz ülkemizin güçlü yarınlarını temsil ediyor. Biliyorsunuz, milletimizin tarihinde ve milli hafızamızda özel bir yere sahip olan Ağustos ayındayız. Malazgirt’te, Çaldıran’da, Mohaç’ta ve Büyük Taarruz’da destanlar yazdığımız, zaferler kazandığımız bir aydayız.

İki gün önce Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümünü büyük bir gururla kutladık. Ahlat ve Malazgirt’teki iftihar tablosu gerçekten muhteşemdi. Milletçe bir ve beraber olduğumuzu tüm dünyaya bir kez daha ilan ettik. Malazgirt Ovası’nda ebedi ve ezeli kardeşliğimiz yeniden tescillendi.

Dün ise ASELSAN’ın Gölbaşı yerleşkesindeydik. Şirketimizin 50. yılında, savunma sanayimiz adına üç gurur verici adımı aynı anda attık. Çelik Kubbe bileşeni sistemlerimizi envantere aldık, ASELSAN’a ait 14 tesisin açılışını gerçekleştirdik, ayrıca Oğulbey Teknoloji Üssü’nün temelini attık. Muhalefet gibi kuru gürültüyle içi boş sloganlarla bu önemli günleri geçiştirmiyoruz.

"BU ÜLKE BİZE ŞEHİTLERİMİZİN KUTSAL EMANETİDİR"

Bu ülke bize aziz şehitlerimizin kutsal emanetidir. Şehitlerimizin hakkını ödeyemeyiz. Sizler şehit torunlarısınız. Şu an karşımda şehit ve gazilerin emanetlerine sıkı sıkıya sarılan şuurlu bir gençlik görüyorum. Büyük ve güçlü Türkiye'nin temellerini atan özverili bir gençlik görüyorum.

Karşımdaki şu güzel topluluğa baktığımda Türkiye'nin parlak geleceğini görüyorum. Milletimize verdiğiniz güven için her birinizi tebrik ediyorum. Sizin gibi köklerini bilen bir gençlikle yol yürüdüğüm için Rabbim'e sonsuz minnet ediyorum. Su altı ve deniz aracı yarışmalarından gemi dizayn atölyelerine eğitici sahne gösterilerine 4 gün boyunca devam edecek Teknofest Mavi Vatan programımız ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

"HER ALANDA DESTAN YAZIYORUZ"

Engellere rağmen azmin neleri başardığını görmek isteyenler Türk savunma sanayiine bakıyor. Kelimenin tam anlamıyla her alanda destan yazıyoruz. Hasımlarımız endişe ve telaş içinde bizi yakalamaya çalışıyor. Varsın uğraşsınlar. Onlar bizi yakalayamayacak.

Filistin'den Suriye'ye Sudan'dan Libya'ya nerede sıkıntı çeken kardeşimiz varsa Türkiye'nin başarılarıyla gurur duyuyor. Bugünlere kolay gelmedik. Olmaz diyenlere aldırmadık. Yapamazsınız diyenlere kulak asmadık. Çok kısa sürede dünyanın takip ettiği bir seviyeye geldik. Pazar günü Boğaz'daki geçiş merasimini izlediniz.

Gemilerimiz hepimizin göğsünü kabarttı. TCG Anadolu, TCG Oruç Reis, TCG İstanbul, TCG Heybeliada, TCG Sancaktar, TCG Hızırreis, TCG Kalkan, TCG Alanya gibi her biri son teknolojiye sahip platformlarımızı oraya götürdük. TCG Savarano'da geçit törenimizde ilk kez yerini aldı.

"SAVARONA YILLARCA KADERİNE TERK EDİLMİŞTİ"

Savarona yıllarca kaderine terk edilmişti. Bu yat malesef bir ara kumarhane olarak da kullanılmıştı. Biz aslına sadık kalarak yeniledik ve mavi sularla tekrar buluşturduk. Gazi Mustafa Kemal’in yatını burada yakından görebileceksiniz.

TCG Anadolu'nun kapıları ziyaretçilere açık olacak. Şimdi bunu bir büyüğünü yapıyoruz. Bize yakışanı yapacağız. TCG Anadolu'da Kızılelma gibi İHA'ların yanı sıra zırhlı araçlarımız da yer alacak.

Teknofest gençliği özellikle bentleri tek tek yıkarak dolu dizgin geliyor. Onca algı çalışmasına ve provokasyona rağmen gençlerimiz kendilerine güveniyor, yarınlara umutla bakıyor.

"KUTLU YÜRÜYÜŞÜN SANCAKTARI SİZLERSİNİZ"

Bu kutlu yürüyüşün sancaktarı sizlersiniz. Sizler yükselen çağın öncüleri Türkiye Yüzyılı'nın mimarlarısınız. Gelecek sizin, Türkiye sizin hatta tüm dünya sizin. Acizlerin size hudut çizmesine asla izin vermeyin. Özgürlük istiyorsanız özünüze dönün. Gelecek istiyorsanız mazinizle barışın.

Bugün attığınız küçük adımlar gelecekte büyük başarıların kapısını açacaktır. Biz öncekilerden devraldığımız emaneti şanla taşıdık. Siz de bizden teslim alacağınız bayrağı çok daha yükseklere çıkaracaksınız. Son nefesime kadar sizlere güvenmeye devam edeceğim.

Yarınlar bizimdir, Türkiye Cumhuriyeti'nindir. Durmayacak sabırla çalışacağız. Terörsüz Türkiye'yi sizin için hayata geçireceğiz.